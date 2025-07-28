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        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda Kuru çaya son iki ayda ikinci zam - Alışveriş Haberleri

        Kuru çaya son iki ayda ikinci zam

        Haziran ortalarında yapılan yüzde 15 zammın ardından çaya yüzde 3,5 zam daha geldi. Artan yaş çay ürün fiyatı, işçi ve işletme maliyetleri gerekçe gösterilerek yapılan zamların önümüzdeki aylarda da devam etmesi bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.07.2025 - 14:54 Güncelleme: 28.07.2025 - 14:54
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        Kuru çaya son iki ayda ikinci zam
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        Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), kuru çay fiyatlarına ortalama yüzde 3,5 zam yaptı.

        Kuru çay fiyatlarına zam kararı, bugün itibariyle raflara yansımaya başladı.

        Hatırlanacağı üzere kuru çaya en son Haziran ayının ortalarında yüzde 15 zam yapılmıştı.

        Artan yaş çay ürün fiyatı, işçi ve işletme maliyetleri gerekçe gösterilerek yapılan zamların önümüzdeki aylarda da devam etmesi bekleniyor.

        Bloomberg HT'den İrfan Donat'ın aktardığına göre, sektör temsilcileri, Temmuz ayındaki yüzde 3,5 zam oranının ardından Ağustos ayı ve sonrasında da aylık bazda benzer oranlarda çaya zam yapılmasının beklendiğini söylüyor. Söz konusu aylık bazda zamların yıl sonuna kadar devam edebileceği dile getiriliyor.

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