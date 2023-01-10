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HABERTURK.COM

Ülkemizde başta İç Anadolu Bölgesi’nde olmak üzere yüksek oranda üretilen kuru fasulye yüksek protein içeriğiyle dikkat çekmektedir. Baklagiller familyasından bir besin maddesi olan kuru fasulye aynı zamanda bünyesinde birçok vitamin ve mineralleri barındırır. Vitamin içeriği nedeniyle de oldukça besleyicidir ve sağlığa yararlı besinler arasındadır. Kuru fasulye yemek neye yarar, kuru fasulye neye iyi gelir konuları birçok kişi tarafından merak edilmektedir. İşte o soruların cevapları…

Kuru Fasulye Faydaları

Ülkemizde en sevilen yemeklerden biri olan kuru fasulyenin sağlığa faydaları da büyüktür. Kuru fasulye yüksek oranda proteine sahiptir. Bu nedenle özellikle çok fazla et tüketmeyen kişilerin günlük protein alımını sağlayabileceği bir besindir. Aynı zamanda magnezyum, kalsiyum, demir, folik asit, potasyum, çinko, demir gibi birçok vitamin ve yüksek oranda antioksidan içeriği ile dikkat çekmektedir.

İçerdiği bu vitamin ve antioksidan özellikleri nedeniyle vücudun birçok noktası için düzenli tüketilmesi oldukça önemli bir baklagildir. Kuru fasulyenin böbreğe faydaları konusu da sıklıkla araştırılmaktadır. Kuru fasulye böbrekte taş oluşumunu engellediği ve oluşan taşların düşürülmesine katkı sağladığı için böbrekler için oldukça faydalı bir besindir.

İçeriğindeki lifler nedeniyle kabızlığı önlemeye yardımcı olur. Yine aynı nedenle tok tutarak kilo vermeye yardımcıdır.

İçerdiği vitaminler nedeniyle kalp sağlığı üzerinde olumlu etkisi vardır. Kalp krizinin önlenmesine yardımcı olur. Damar tıkanıklıklarının önüne geçer.

Bünyesinde protein ve demir gibi vitaminler bulundurduğu için özellikle vejetaryenlerin kırmızı etten alamadıkları protein ve minareleri almalarını destekler.

Yüksek antioksidan içeriği nedeniyle vücuttaki hasarların onarılmasına yardımcı olur.

Kalsiyum içeriği nedeniyle kemik ve iskelet sağlığı üzerindeki olumlu etkisi büyüktür.

Mide sağlığının korunmasına katkı sağlar. İçerdiği lifler nedeniyle sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasını sağlar.

Kan şekerini düzenler.

Kuru Fasulyenin Cilde Faydaları

Lezzeti nedeniyle sofralarımızdan eksik etmediğimiz kuru fasulyenin sağlık üzerindeki etkileri de büyüktür. Sağlığa olan faydalarının yanı sıra cildi güzelleştirmede de oldukça etkili bir besindir. İçerdiği antioksidan maddeler nedeniyle kuru fasulye tüketmek cilde ihtiyacı olan vitaminleri sağlar. Aynı zamanda maskesi yapılarak da kullanılabilen kuru fasulye cildi nemlendirerek güzelleştirir. Ciltteki renk düzensizliklerinin de önüne geçmesiyle bilinen kuru fasulye maskesi şu şekilde hazırlanarak cilde uygulanabilir:

1 kase haşlanmış kuru fasulyeye 2 çay kaşığı limon suyu, 2 çay kaşığı pekmez ve yarım fincan zeytinyağı eklenerek püre haline getirilir. Maske olarak kullanılacak kıvama getirilen karışım birkaç dakika dinlenmeye bırakıldıktan sonra temizlenmiş cilde uygulanır. Yarım saat ciltte bekletildikten sonra ılık suyla durulanır. Haftada 2 defa düzenli olarak bu maskenin kullanımı cildi güzelleştirmede oldukça etkilidir.

Kuru Fasulyenin Zararları

Genellikle faydalarıyla bilinen kuru fasulyenin zararları yok denecek kadar azdır. Vücut üzerinde ciddi anlamda olumsuz etkiye neden olduğu bilinmemektedir. Fakat gaz problemi yaşayan kişiler üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Özellikle yeni doğum yapmış emziren kadınların tüketimine dikkat etmesi önerilmektedir. Çünkü bebek üzerinde gaz problemlerine yol açacağından bebeklerin rahatsızlık duymasına sebep olabilir. Aynı zamanda kuru fasulye bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara neden olabilmektedir. Alerjik bünyeye sahip kişilerin de kuru fasulye tüketimine dikkat etmesi önerilmektedir.