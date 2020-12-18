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Kuru kayısı ihracatı Kovid-19'a rağmen yüz güldürdü

Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin yapıldığı Malatya'dan bu yılın ocak-kasım döneminde 236 milyon 555 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi

Kuru kayısı ihracatı Kovid-19'a rağmen yüz güldürdü
AA

Avrupa Birliği nezdinde coğrafi işaret tescili alınan üçüncü ürün olan Malatya kayısısında dış satım, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen hız kesmiyor. Malatya Ticaret Borsası verilerine göre, kentte geçen yılın ocak-kasım döneminde 89 bin 268 ton kuru kayısı ihracatına karşılık 227 milyon 757 bin dolar gelir elde edildi. Bu senenin aynı döneminde ise 81 bin 364 ton ihraç edilerek 236 milyon 555 bin dolar döviz girdisi sağlandı.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19'la mücadele verilen süreçte salgına rağmen kuru kayısı ihracatının devam ettiğini söyledi. Yılın 11 ayında çok önemli bir ihracata imza attıklarını, 81 bin ton civarındaki kuru kayısı ihracatından 236 milyon dolar ülke ekonomisine girdi kazandırdıklarını ifade eden Özcan, "Geçen yılın aynı dönemine göre ihracatta yüzde 4'lük gibi bir düşüş görülse de ihracat gelirinde yüzde 7'lik bir artış söz konusu. Yıl sonunda ise yaklaşık 90 bin tonluk kuru kayısı ihracatı gerçekleştirerek 256 milyon dolar gelir elde edeceğimizi tahmin ediyoruz." diye konuştu.

ÇİN VE BREZİLYA PAZARINDA HAREKETLİLİK

Kuru kayısı ihracatında Almanya, Fransa, İtalya gibi Avrupa ülkelerinin ilk sıralarda yer aldığını, bu ülkeleri ABD'nin takip ettiğini dile getiren Özcan, ABD pazarında geçen yılın ortalamasına göre kısmi artış yaşandığını aktardı. Çin ve Brezilya pazarlarında bir hareketlenmenin gözlendiğine dikkati çeken Özcan, şöyle devam etti:

"Kovid-19 pandemisinde Çin ile ilgili sene başında kısmi durağan dönem yaşadık ama geçen ay Çin'e yaklaşık 450 ton ihracat gerçekleştirdik. Bu ay da Çin'e ihracat hızlı şekilde devam ediyor. Bu ülkeler dışında Brezilya pazarımız çok hareketli, Brezilya'ya yaptığımız ihracat rakamları her geçen yıl artış göstermekte. Bundan sonra bir taraftan mevcut pazarlarımızı koruyarak, pandemiden sonra önemli fuarlarda yeni ülkelere açılarak, ihracatımızı 100 bin tonun üzerine taşıyacak 500 milyon dolarlık ihracat hedefiyle yolumuza devam edeceğiz. Kuru meyve grubunun içine baktığımızda pandemiye rağmen kuru kayısı ihracatı emin adımlarla yoluna devam ediyor ve ülkemizin yüzünü güldürüyor."

"ÇİN PAZARI BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Çin'e "naturel" diye adlandırılan gün kurusu kayısı çeşidi ihracının devam ettiğini dile getiren Özcan, şunları kaydetti:

"Çin pazarı bizim için çok önemli, geçen yıl 3 bin 200 ton ihracat gerçekleştirdik. Pandemiden dolayı bu yıl Çin pazarında durağan dönemler yaşadık, şu an ihracatımız yeniden hızlandı. 2021 yılında Çin'e ihracatın artarak hızlı şekilde devam edeceğini tahmin ediyoruz. Çin, son 3 yılda kuru kayısı ihracatında önemli bir pazara dönüştü."

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