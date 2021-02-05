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Haberlerİş-YaşamKuru kayısı ihracatından yüzde 7'lik artış
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Kuru kayısı ihracatında yüzde 7'lik artış

Türkiye Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Osman Öz, miktar bazında azalışa rağmen 2020-21 sezonunun 6 aylık diliminde kuru kayısı ihracatından yüzde 7'lik artışla 162 milyon dolarlık gelir elde edildiğini bildirdi. Öz, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin kuru kayısı ihracatında dünya lideri olduğunu belirtti

Kuru kayısı ihracatından yüzde 7'lik artış
AA

Türkiye'nin 2019-20 sezonunun ilk yarısındaki kuru kayısı ihracatının 151 milyon 662 bin dolar olduğunu hatırlatan Öz, 2020-21 sezonu 6 aylık diliminde kuru kayısı ihracatından yüzde 7'lik artışla 162 milyon dolar döviz geliri elde ettiğini bildirdi.

Kuru kayısı ihracatında miktar bazında 2019-20 sezonunun ilk yarısında 58 bin 604 ton kuru kayısı ihraç edildiğini kaydeden Öz, 2020-21 sezonunun 6 aylık diliminde ise 50 bin 35 ton kuru kayısı ihraç edildiğini belirtti.

Miktar bazındaki azalışta, rekolte düşüklüğünün ve salgın nedeniyle ithalatçıların stoksuz çalışma yaklaşımının etkili olduğunu öne süren Öz, açıklamasında şunları kaydetti:

"Türkiye'ye son yıllarda ortalama 1,4 milyar dolar döviz kazandıran kuru meyve sektöründe kuru kayısı, çekirdeksiz kuru üzümden sonra Türkiye'ye en çok döviz kazandıran ürün oldu. Kuru kayısı üretiminde kaliteyi daha da arttırmak için Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu ve Malatya Ticaret Borsası iş birliğinde 'Kuru Kayısı Kalitesinin Arttırılması Projesi' kapsamında 8 kayısı boylama makinesi, 8 kurutma tüneli ve 2500 kurutma kereveti satın alarak, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen toplam 8 üreticinin her birine kayısı boylama makinesi, kurutma tüneli ve kerevetleri ücretsiz olarak dağıttık. Kuru kayısıda 2020-21 sezonunun ikinci yarısında da benzer bir tablonun ortaya çıkacağına ve kuru kayısı ihracatından bu sezon 300 milyon doların üzerinde bir gelir elde edileceğine inanıyoruz."

Türkiye'den 104 ülkeye kuru kayısı ihraç edildiğini bildiren Öz, 2020-21 sezonunun ilk yarısında 20 milyon 416 bin dolarlık kuru kayısı ihracatıyla ABD'nin ilk sırada yer aldığını, Almanya'ya 15,4 milyon dolarlık kuru kayısı gönderirken, Fransa'ya 14 milyon dolarlık ihracat yapıldığını, bu ülkeleri 9,6 milyon dolarlık dış satımla Brezilya'nın takip ettiğini sözlerine ekledi.

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