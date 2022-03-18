Kurulan şirket sayısı şubatta azaldı

AA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, şubat ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre, şubatta kurulan şirket sayısı ocak ayına kıyasla yüzde 13,6 gerileyerek 11 bin 400'den 9 bin 848'e düştü. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 24,7 azalarak 773 oldu. Ocakta 1026 şirket kapanmıştı.

Şubatta kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 azalırken, kapanan şirket sayısı yüzde 0,5 artış gösterdi.

KURULAN ŞİRKET VE KOOPERATİF SAYISI ŞUBATTA 9 BİN 987 OLDU

Türkiye'de şubat ayında 9 bin 987 şirket ve kooperatif kuruluşu gerçekleştirildi.

Buna göre, şubatta bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 13,6, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 6,8 azalırken, kooperatif sayısı yüzde 10,3 artış gösterdi.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 24,7, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 12,2, kooperatif sayısı yüzde 46,8 azaldı.

Şubatta geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 0,1, kooperatif sayısı yüzde 4,1 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 20,4 geriledi.

Bu dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 0,5, kooperatif sayısı yüzde 450 artarken, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 20,5 azalış oldu.

TÜM İLLERDE ŞİRKET KURULDU

Söz konusu ayda kurulan toplam 9 bin 987 şirket ve kooperatifin yüzde 85,8'ini limited şirketler, yüzde 12,8'ini anonim şirketler, yüzde 1,4'ünü kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 40,5'i İstanbul, yüzde 9,3'ü Ankara, yüzde 6,3'ü İzmir'de kuruldu. Şubatta tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.

Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin 3 bin 288'i ticaret, 1526'sı imalat ve 1048'i inşaat sektöründe yer aldı. Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin ise 800'ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 454'ü inşaat, 324'ü imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.

Şubatta kapanan şirket ve kooperatiflerin 262'sinin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 112'sinin imalat ve 108'inin inşaat sektöründe olduğu kayıtlara geçti.

Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinden 927'sinin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 359'unun inşaat, 255'inin imalat sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.

Şubat ayında 139 kooperatif kurulurken, bunların 66'sı konut yapı, 33'ü işletme, 21'i tarımsal kalkınma kooperatifi olarak iş başı yaptı.

YABANCI ORTAK SERMAYELİ ŞİRKETLER

Geçen ay kurulan 1235 yabancı ortak sermayeli şirketin 701'i Türk sermayeli, 71'i İran ve 35'i Mısır ortaklı oldu.

İşbaşı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 135'i anonim, 1100'ü limited şirket statüsünde faaliyet gösteriyor. Bu yıl kurulan şirketlerin 393'ü belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 150'si gayrimenkul acenteleri, 144'ü işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 84,1'ini yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.