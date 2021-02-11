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Kuruluş Osman 46. yeni bölüm fragmanı yayında mı? - Kuruluş Osman 45. son bölüm...

Kuruluş Osman dizisi bu akşam yine heyecan dolu bir bölümü geride bıraktı. Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemini anlatan dizinin bu akşamki bölümüne Nikola’nın ölümcül planı damga vurdu. Peki Kuruluş Osman 46. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kuruluş Osman 46. yeni bölüm fragmanı yayında mı? - Kuruluş Osman 45. son bölüm...

ATV'nin yeni sezonuyla da ilgi gören dizisi Kuruluş Osman, 45. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Bu akşamki bölümde oldukça çarpıcı anların yaşandığı dizinin yeni bölüm fragmanı merakla araştırılıyor...

KURULUŞ OSMAN 45. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kurduğu zekice planla yeğeni Bayhoca’yı kurtarıp Kulucahisar Kalesi’ne hakim olmayı başaran Osman Bey, Nikola’nın Moğolların ardından Kumanlarla yaptığı ittifaktan haberdar olur. Bölge tekfurlarının da desteği ile Osman Bey ve Kayı Obası’na öldürücü darbeyi indirmeyi planlayan Nikola, Papa’nın ajanlarının yanı sıra, Dündar Bey’den de destek talep eder.

Osman Bey’e karşı Bizans’la ittifak yapan Göktuğ ve Targun, Bizans güçlerinin Kayı Obası’na girebilmesi için gerekli istihbaratı sağlarken; Osman Bey, Bamsı Bey’in tuzağa düşürülmesi ile ağır bir darbe alır. Papa’nın ajanları Süleyman ve Melik ise peşinde oldukları emanetleri ele geçirebilmek için bir fırsat yakaladıklarını düşünerek harekete geçerken; Nikola’dan Bala Hatun’u ortadan kaldırması emrini alan Targun ve Göktuğ da gizlice obaya gelir.

Osman Bey, Nikola’nın Haçlı ittifakına karşı Kayı Obası’nı nasıl savunacak? Tuzağa düşürülen Bamsı Bey’in akıbeti ne olacak? Bala Hatun saldırıdan kurtulabilecek mi? Dündar Bey, Nikola’nın teklifine ne yanıt verecek? Osman Bey, kurulan tuzağı bertaraf edebilecek mi? Obaya gelen gizemli misafir dengeleri nasıl değiştirecek? Okların hedefi olan Dumrul Alp şehit mi düşüyor?

KURULUŞ OSMAN 46. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kuruluş Osman 46. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

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