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Kuruluş Osman 65. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman 64. son bölüm

Kuruluş Osman 64. son bölümü ile ATV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un yer aldığı Kuruluş Osman dizisi sezon finali yaparak tatile girdi. Son bölümde; Osman Bey, ilk oğlu Orhan'ı kucağına aldı. Diziseverler merak ediyor: Kuruluş Osman 65. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman 64. son bölüm...

Kuruluş Osman 65. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman 64. son bölüm

Kuruluş Osman 64. son bölümünde; Dukas ve ordusunun uç bölgesine gelişiyle kaçınılmaz hale gelen büyük savaş öncesinde Osman Bey, Türkmen beylerinin desteğini arkasına almıştır ve Selçuklu Sultanı Mesud'un söz verdiği gibi ordusuyla gelmesini beklemektedir.

KURULUŞ OSMAN 65. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

KURULUŞ OSMAN 64. SON BÖLÜM ÖZETİ

Diğer yanda Dukas ve Nikola, uç bölgesindeki Türk varlığını tümüyle bitireceğini düşündükleri büyük muharebe öncesinde tüm hazırlıklarını tamamlamıştır. Bölge tekfularının askerlerinin Dukas'ın birliklerine katılması ile Bizans ordusu devasa boyutlara ulaşır.

Büyük savaş öncesi Osman Bey, düşmanın mühimmat koluna yaptığı baskın ile dengeleri değiştirmeyi planlarken, Nikola'nın obadaki ajanı Zoe ise haince planını uygulamaya koyarak Malhun Hatun'u hedef alır. Büyük savaş günü gelip çattığında Konya'dan gelen bir haber tüm dengeleri değiştirecektir... Osman Bey, Malhun Hatun'dan beklediği müjdeyi alır ve hasretle beklediği evladını kucağına alarak büyük bir sevinç yaşar.

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