Kuruluş Osman bu akşam var mı, yok mu? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? 8 Ocak ATV yayın akışı
ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisi, her Çarşamba akşamı izleyici karşısına çıkıyor. Başrolünde Osman Bey rolüyle Burak Özçivit'in yer aldığı dizinin bu akşam ekranlara gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Aksiyon, macera ve dram türlerindeki tarihi yapımın sıkı takipçileri Kuruluş Osman bu akşam var mı, yok mu, neden yok sorularına yanıt arıyor. 177. bölümü beklenen yapım için 8 Ocak ATV yayın akışı kontrol ediliyor. Peki, Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman, bu akşam yayınlanacak mı? İşte, 8 Ocak 2025 ATV yayın akışı ve yeni bölüm tarihine ilişkin detaylar…
Kuruluş Osman bu akşam var mı, yok mu, neden yok soruları dizinin sıkı takipçileri tarafından yanıt arıyor. Yönetmen koltuğunda Ahmet Yılmaz'ın oturduğu, yapım ve proje tasarımı Bozdağ Yapım'a ait olan dizi, son olarak 176. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Tarihi yapımın yeni bölümü 8 Ocak 2025 ATV yayın akışında yer almadı. Bunun üzerine ‘’Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bu akşam var mı, yok mu?’’ soruları yanıt aramaya başladı. İşte, Kuruluş Osman 177. Bölüm tarihi hakkında detaylar…
KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM VAR MI, YOK MU, NEDEN YOK?
8 Ocak 2025 ATV yayın akışına göre, bu akşam saat 20.30’da Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray-Rams Başakşehir maçı yayınlanacak.
Bu nedenle Kuruluş Osman dizisi, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelmeyecek.
KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Kuruluş Osman dizisinin 177. bölümünün 15 Ocak Çarşamba günü seyircisi ile buluşması bekleniyor.
8 OCAK 2025 ÇARŞAMBA ATV YAYIN AKIŞI
08: 00 Kahvaltı Haberleri
10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13: 00 atv Gün Ortası
14: 00 Sen Anlat Karadeniz
16: 00 Esra Erol'da
19: 00 atv Ana Haber
19: 45 Kupa Günlüğü
20: 30 Galatasaray - Rams Başakşehir
22: 45 Zembilli
02: 00 Can Borcu
KURULUŞ OSMAN 176. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Moğol Komutanı Ulugan, Kayı Obası'na gelir. Osman Bey'le ilk kez karşı karşıya gelen Ulugan'ın obaya geliş amacı nedir? Osman Bey Ulugan'a karşı nasıl bir tavır sergileyecektir? Ulugan, Osman Bey'in önce itibarını sonra canını alacağını söyler. Ulugan, Osman Bey'i alt etmek için nasıl bir plan yaptı?
Şehzade Orhan ve Şehzade Alaeddin Beyler de Moğol ve Bizans'a karşı kalelerde önlem almakla vazifelendirilmişlerdir. Moğollar, Şehzade Orhan'ı Karacahisar'da nasıl tuzağa düşürecektir?
Moğollar, Şehzade Orhan'ın parmaklarına çivi çakarak vahşice işkence yaparlarken oğlunu bulmak için çıktığı yolda Osman Bey şehzadesi Orhan Bey'i kurtarabilecek midir?
Obada bir zehir yayılır. Ahali zehir yüzünden kırılmaktadır. Alaeddin Bey zehrin panzehrini bulabilecek midir?
Öte yandan zehir bütün obayı sarmışken Poena da zehirlenmiştir. Bala Hatun, Poena'nın kızı Halime olduğunu öğrenemeden kaybedecek mi?
Osman Bey yaklaşan Moğol tehlikesine karşı tedbirlerini arttırmaktadır.
Kayı Obası'nda alınan tedbirlere karşı İlbay ne yapacaktır? Osman Bey'in tedbirlerini boşa çıkartmak için nasıl bir planı vardır?