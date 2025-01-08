Kuruluş Osman bu akşam var mı, yok mu, neden yok soruları dizinin sıkı takipçileri tarafından yanıt arıyor. Yönetmen koltuğunda Ahmet Yılmaz'ın oturduğu, yapım ve proje tasarımı Bozdağ Yapım'a ait olan dizi, son olarak 176. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Tarihi yapımın yeni bölümü 8 Ocak 2025 ATV yayın akışında yer almadı. Bunun üzerine ‘’Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bu akşam var mı, yok mu?’’ soruları yanıt aramaya başladı. İşte, Kuruluş Osman 177. Bölüm tarihi hakkında detaylar…