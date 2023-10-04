KURULUŞ OSMAN YENİ SEZON OYUNCULARI | Kuruluş Osman 5. yeni sezon oyuncuları kimler? Hangi oyuncular diziye dahil oldu?

KURULUŞ OSMAN YENİ SEZON OYUNCULARI | Kuruluş Osman 5. yeni sezon oyuncuları kimler? Hangi oyuncular diziye dahil oldu?

ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin yeni sezon oyuncuları 4 Ekim Çarşamba günü 5. sezonuyla ekrana geliyor. Dizinin yeni sezon fragmanının yayınlanmasının ardından Kuruluş Osman 5. yeni sezon oyuncuları da dikkat çekti. Kuruluş Osman dizisi oyuncu kadrosuna Yunus Emre, Orhan Bey, Saadet Hatun ve Yakup Bey karakterleri dahil oldu. İşte Kuruluş Osman 5. yeni sezon oyuncuları...

Bafeus Zaferi'nin üzerinden yıllar geçmiştir. Osman Bey'in evlatları büyümüş, bey olmuştur. Osman Bey ise Bursa ideali için fütühata devam etmektedir. Bu idealde Malhun Hatun her zaman Osman Bey'in yanındadır.

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Osman Bey fetih için hazırlık yaparken Konya'dan gelen haber saraya yıldırım gibi düşer. Sultan Mesud zehirlenmiştir. Ok yaydan çıkmıştır. Türk'ün Sultanı'nı seçmek için gayrı mücadele başlamıştır. Bala Hatun acılar içinde kıvranmaktadır. Halime'nin vefatından sonra toparlanamamıştır.

Germiyanoğlu Yakup Bey Yenişehir ve Germiyan sınırına büyük bir Pazar kurar. Bu pazarda Yakup Bey'e bir suikast girişiminde bulunulur. Suikasti yapanın üzerinden kayı damgası çıkar. Anadolu Beyleri yeni bir sultan arayışındayken sinsi bir düşman olan Vasilis, Roma'yı diriltmek için her şeyi yapacaktır.