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        Haberler Televizyon KURULUŞ OSMAN YENİ SEZON OYUNCULARI | Kuruluş Osman 5. yeni sezon oyuncuları kimler? Hangi oyuncular diziye dahil oldu?

        Kuruluş Osman 5. sezonuyla ekranlara dönüyor! İşte Kuruluş Osman yeni sezon oyuncuları...

        Başrolünde Burak Özçivit ve Yıldız Çağrı Atiksoy ve Özge Törer'in paylaştığı Kuruluş Osman dizisinin 5. yeni sezonu 4 Ekim Çarşamba günü itibarıyla başlıyor. Yunus Emre, Orhan Bey, Saadet Hatun, Yakup Bey karakterleri Kuruluş Osman 5. sezon kadrosuna dahil oluyor. İşte, Kuruluş Osman yeni sezon oyuncu kadrosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2023 - 12:47 Güncelleme: 04.10.2023 - 12:47
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        ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin yeni sezon oyuncuları 4 Ekim Çarşamba günü 5. sezonuyla ekrana geliyor. Dizinin yeni sezon fragmanının yayınlanmasının ardından Kuruluş Osman 5. yeni sezon oyuncuları da dikkat çekti. Kuruluş Osman dizisi oyuncu kadrosuna Yunus Emre, Orhan Bey, Saadet Hatun ve Yakup Bey karakterleri dahil oldu. İşte Kuruluş Osman 5. yeni sezon oyuncuları...

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        KURULUŞ OSMAN 131. BÖLÜM'DE NELER OLACAK?

        Bafeus Zaferi'nin üzerinden yıllar geçmiştir. Osman Bey'in evlatları büyümüş, bey olmuştur. Osman Bey ise Bursa ideali için fütühata devam etmektedir. Bu idealde Malhun Hatun her zaman Osman Bey'in yanındadır.

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        Osman Bey fetih için hazırlık yaparken Konya'dan gelen haber saraya yıldırım gibi düşer. Sultan Mesud zehirlenmiştir. Ok yaydan çıkmıştır. Türk'ün Sultanı'nı seçmek için gayrı mücadele başlamıştır. Bala Hatun acılar içinde kıvranmaktadır. Halime'nin vefatından sonra toparlanamamıştır.

        Germiyanoğlu Yakup Bey Yenişehir ve Germiyan sınırına büyük bir Pazar kurar. Bu pazarda Yakup Bey'e bir suikast girişiminde bulunulur. Suikasti yapanın üzerinden kayı damgası çıkar. Anadolu Beyleri yeni bir sultan arayışındayken sinsi bir düşman olan Vasilis, Roma'yı diriltmek için her şeyi yapacaktır.

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        Osman Bey, Sultan Mesud'un zehirlendiği haberinin üzerine oğlu Alaeddin Bey'i Konya'ya gönderir. Yakup Bey'in kızı da haberi alır almaz Konya'ya varmıştır. Neyin peşindedirler? Germiyanoğlu Bey'i Yakup Bey, Sultan Mesud'un zehirlendiği haberini alır almaz, Türk'e Sultan olmaya talip olur.

        Konya'nın zayıflamasıyla oradan gelen başıbozuklar Uçlar'a yerleşmiştir. Orhan Bey kendilerine Sancaksız diyen bu başıbozukları Osman Bey'in ardında gaza etmeye davet eder. Orhan Bey'in Sancaksız avlağına gittiği haberi Yakup Bey'in oğlu Mehmet'in de kulağına gider. Anadolu ve uçlar büyük bir kavgaya gebeyken Yenişehir'e şiirleriyle nefes olan biri gelir.

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        KURULUŞ OSMAN YENİ SEZON OYUNCULARI

        Yunus Emre, Orhan Bey, Saadet Hatun ve Yakup Bey gibi karakterler dahil oldu.

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        EMRE BEY - ORHAN BEY

        7

        MİRZA BAHATTİN DOĞAN - YAKUP BEY

        8

        GÖKHAN ATALAY - YUNUS EMRE

        9

        SEVİL AKI SANER - SAADET HATUN

        10

        EMRE DİNLER - MEHMET BEY

        11

        LEYA KIRŞAN - FATMA HATUN

        12

        BELGİN ŞİMŞEK - GONCA HATUN

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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