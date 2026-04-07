'Kuş Gözlemi ve Dijital Müzik Üretimi' Borusan Contemporary'de

Borusan Contemporary’nin Kuş Kolektifi yürütücülüğünde hayata geçireceği "Kuş Gözlemi ve Dijital Müzik Üretimi" başlıklı yetişkin atölyesi, gözlem ve üretim süreçlerini bir araya getirerek katılımcıların doğayla kurdukları duyusal bağı güçlendirmeyi amaçlıyor. Kuş Kolektifi kurucusu Yaz Güvendi ile müzisyen ve besteci Akın Orbay yürütücülüğünde gerçekleşecek atölyeye katılmak isteyenler 12 Nisan Pazar veya 19 Nisan Pazar günlerinden birini seçebiliyor.

Her iki günde de 16.00’da başlayacak ve iki saat sürecek atölye, Rumelihisarı çevresinde ve Perili Köşk terasında gerçekleştirilen kısa bir kuş gözlem turuyla başlıyor. Çevresel seslere odaklanılan bu süreç, doğayla yeniden bağ kurmayı sağlayan bir farkındalık çalışması olarak öne çıkıyor.

Açık havadaki gözlem deneyiminin ardından program, Borusan Contemporary’deki “Edward Burtynsky: Dönüşen Yeryüzü” sergisinden hareketle ekolojik dönüşüm, insan müdahalesi ve çevresel aşınma konularının ele alınması ile devam edecek. Katılımcılar, kuşların yaşam alanlarında yaşanan değişimleri, sanatçının objektifinden yansıyan manzaralar ve kendi gözlem deneyimleriyle ilişkilendirerek değerlendirme fırsatı buluyor.

Atölyenin üretim odaklı son bölümünde ise katılımcılar, müzisyen ve besteci Akın Orbay eşliğinde dijital ortamdaki kuş seslerini ve farklı müzikal dokuları dinliyor. Doğanın sunduğu bu eşsiz sesleri birlikte seçip düzenleyen katılımcılar, kolektif bir dijital müzik çalışması üreterek atölyeyi tamamlıyor.

Borusan Contemporary Atölye biletleri Biletix'te satışa çıktı.