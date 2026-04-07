        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar 'Kuş Gözlemi ve Dijital Müzik Üretimi' Borusan Contemporary'de

        Borusan Contemporary, Nisan ayında yetişkinler için doğa, sanat ve müziği buluşturan özgün bir deneyim sunuyor. "Kuş Gözlemi ve Dijital Müzik Üretimi" başlıklı atölye Kuş Kolektifi yürütücülüğünde 12 ve 19 Nisan tarihlerinde düzenlenecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.04.2026 - 00:25 Güncelleme:
        Borusan Contemporary’nin Kuş Kolektifi yürütücülüğünde hayata geçireceği "Kuş Gözlemi ve Dijital Müzik Üretimi" başlıklı yetişkin atölyesi, gözlem ve üretim süreçlerini bir araya getirerek katılımcıların doğayla kurdukları duyusal bağı güçlendirmeyi amaçlıyor. Kuş Kolektifi kurucusu Yaz Güvendi ile müzisyen ve besteci Akın Orbay yürütücülüğünde gerçekleşecek atölyeye katılmak isteyenler 12 Nisan Pazar veya 19 Nisan Pazar günlerinden birini seçebiliyor.

        Her iki günde de 16.00da başlayacak ve iki saat sürecek atölye, Rumelihisarı çevresinde ve Perili Köşk terasında gerçekleştirilen kısa bir kuş gözlem turuyla başlıyor. Çevresel seslere odaklanılan bu süreç, doğayla yeniden bağ kurmayı sağlayan bir farkındalık çalışması olarak öne çıkıyor.

        Açık havadaki gözlem deneyiminin ardından program, Borusan Contemporary’deki “Edward Burtynsky: Dönüşen Yeryüzü” sergisinden hareketle ekolojik dönüşüm, insan müdahalesi ve çevresel aşınma konularının ele alınması ile devam edecek. Katılımcılar, kuşların yaşam alanlarında yaşanan değişimleri, sanatçının objektifinden yansıyan manzaralar ve kendi gözlem deneyimleriyle ilişkilendirerek değerlendirme fırsatı buluyor.

        Atölyenin üretim odaklı son bölümünde ise katılımcılar, müzisyen ve besteci Akın Orbay eşliğinde dijital ortamdaki kuş seslerini ve farklı müzikal dokuları dinliyor. Doğanın sunduğu bu eşsiz sesleri birlikte seçip düzenleyen katılımcılar, kolektif bir dijital müzik çalışması üreterek atölyeyi tamamlıyor.

        Borusan Contemporary Atölye biletleri Biletix'te satışa çıktı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Adnan Şahin İle Halkın Lezzetleri - 4 Nisan 2026 (Adnan Şahin Gastronominin Kalbi Afyonkarahisar'da)

        Adnan Şahin İle Halkın Lezzetleri, bu kez Afyonkaraihsar'da. Anadolu'nun en köklü tatları, gerçek hikayeleriyle ekranda.

        Trump basın toplantısında konuştu
        Trump basın toplantısında konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gündemimizde ara seçim yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gündemimizde ara seçim yok
        İnsanoğlu 54 yıl sonra Ay yörüngesinde
        İnsanoğlu 54 yıl sonra Ay yörüngesinde
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Zeytinburnu'nda faciadan dönüldü
        Zeytinburnu'nda faciadan dönüldü
        İran ABD'nin ateşkes teklifini reddetti, kalıcı barış istiyor
        İran ABD'nin ateşkes teklifini reddetti, kalıcı barış istiyor
        Donald Trump'tan açıklamalar
        Donald Trump'tan açıklamalar
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Orban için 16 yılın en zorlu seçimi
        Orban için 16 yılın en zorlu seçimi
        MHP İstanbul İl Teşkilatı feshedildi!
        MHP İstanbul İl Teşkilatı feshedildi!
        Beşiktaş'ta elde kaldı kupa!
        Beşiktaş'ta elde kaldı kupa!
        Maliyetler de arsa da 5-6 kat arttı
        Maliyetler de arsa da 5-6 kat arttı
        Kayıptı, aracında ölü bulundu!
        Kayıptı, aracında ölü bulundu!
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Fenerbahçe'de Asensio şoku!
        Fenerbahçe'de Asensio şoku!
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        YÖK Başkanı duyurdu! Üniversitelere yeni bölümler geliyor
        YÖK Başkanı duyurdu! Üniversitelere yeni bölümler geliyor
        "Onunla 10 kez daha evlenirim!"
        "Onunla 10 kez daha evlenirim!"
        "Lig yeniden başladı"
        "Lig yeniden başladı"
        'Tokyo' anne oldu
        'Tokyo' anne oldu