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        Haberler Gündem Kuşadası'nda aç kalan yaban domuzu sürüsü, yine ilçe merkezine indi

        Kuşadası'nda aç kalan yaban domuzu sürüsü, yine ilçe merkezine indi

        Aydın'ın ilçesi Kuşadası'nda ilçe merkezine inen yaban domuzu sürüsü, çevredeki insanlara aldırış etmeden yiyecek araması dikkat çekti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 18:32 Güncelleme: 02.07.2025 - 18:32
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        Domuz sürüsü ilçe merkezinde
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        Aydın Kuşadası’nda ilçe merkezine inen yaban domuzu sürüsü, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kuşadası’nda ormanlık alandan çıktığı tahmin edilen yetişkin yaban domuzları ve yavruları, dün akşam saatlerinde ilçe merkezinde bulunan Atatürk Meydanı’na geldi.

        Araçların ilerlediği caddelerden geçip, kaldırıma çıkan yaban domuzları, çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde domuzların insanlara aldırış etmeden yiyecek aradığı yer alıyor.

        Bir süre yeşil alanlardaki çim ve otlarla beslenen yaban domuzları daha sonra tekrardan ormanlık alana döndü. Kuşadası’nda geçtiğimiz günlerde de ilçe merkezinde yaban domuzu sürüsü görülmüştü.

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        #Kuşadası domuz
        #haberler
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