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        Haberler Gündem Trafik Kuşadası'nda tur midibüsü devrildi: 3 yaralı

        Kuşadası'nda devrilen tur midibüsündeki 3 turist yaralandı

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yabancı turistleri taşıyan tur midibüsünün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 15:36 Güncelleme: 29.07.2025 - 15:36
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        Kuşadası'nda tur midibüsü devrildi: 3 yaralı
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        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde M.Y.'nin kullandığı midibüs, Süleyman Demirel Bulvarı'nda park halindeki kamyonete çarparak devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçtaki 3 İngiliz turist yaralandı.

        Ambulanslarla Kuşadası Devlet Hastanesi ve Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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        #Aydın Haberleri
        #Kuşadası
        #trafik kazası
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