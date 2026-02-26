Canlı
        Kuşadası'nda uçurumda bulunan cansız bedenle ilgili 4 tutuklama | Son dakika haberleri

        Kuşadası'nda uçurumda bulunan cansız bedenle ilgili 4 tutuklama

        Aydın Kuşadası'nda 46 yaşındaki Mehmet Çiftçi'nin uçurumda ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 01:36
        Uçurumda bulunan cansız bedenle ilgili 4 tutuklama
        Olay, geçen pazartesi günü Kuşadası ilçesi Davutlar Mahallesi Nallıca mevkisinde meydana geldi. Acil Çağrı Merkezine saat 11.29’da uçurumda hareketsiz yatan bir kişi olduğu yönünde ihbar yapıldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin güçlükle ulaştığı noktada yapılan kontrolde, kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede, hayatını kaybeden kişinin Mehmet Çiftçi (46) olduğu tespit edildi.

        Uçurumda cansız beden bulundu
        Uçurumda cansız beden bulundu

        9 ŞÜPHELİDEN 4’Ü TUTUKLANDI

        Yapılan soruşturma sonrası Mehmet Çiftçi’nin arkadaşlarıyla birlikte define aradığı, patlatılan dinamit nedeniyle hayatını kaybeden Çiftçi’nin cesedinin uçurumdan atıldığı şüphesi üzerine 9 kişi gözaltına alındı.

        Dün sabah saatlerinde Söke Adliyesine sevk edilen 9 şüpheliden, Mehmet Çiftçi’nin eşi G.Ç. ile oğlu U.Ç.’nin de aralarında bulunduğu 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA'nın haberine göre; şüphelilerden Atilla T., Ercan P., Haluk C. ve Onur Ö. ise tutuklandı.

        Mehmet Çiftçi’nin eşi G.Ç.’nin jandarmadaki ifadesinde, “Atilla T. eşimin telefonunu aldı ve şifresini bana açtırdı. İçerisinde bulunan görüşmeleri ve mesajları sildi, telefonu geri yerine koydu. Daha sonra telefon sinyallerinin belli olmaması için Atilla T., ‘Biz İzmir’e gidelim, sen daha sonra eşin hakkında kavga ettik, yanımdan ayrıldı ve daha önceden intihara teşebbüs ettiğini söyleyerek müracaatta bulun’ diyerek ayrıldılar. Ben eşime ne yaptıklarını sordum. Atilla T. bana, ‘Uçurumdan yolun kenarına attık’ dedi ve ‘Ya hapse gireceksin ya da böyle olacak’ dedi. Ben de bunun üzerine içimin rahat olmadığını, eşimin bir çöp gibi bir yere atılmaması gerektiğini, bir mezarı olması gerektiğini söyledim. Daha sonra olay yerinden hep birlikte ayrıldık” dediği öğrenildi.

        Olayın şokuyla ne yapacağını bilemediği için o gün söylenenleri kabul ettiğini öne süren G.Ç.’nin pişmanlık duyduğu ve eşinin orada bırakılmasına neden olan kişilerden de şikayetçi olduğu kaydedildi.

        Öte yandan tutuklanan şüphelilerin ise suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

