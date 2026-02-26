Kuşadası'nda uçurumda bulunan cansız bedenle ilgili 4 tutuklama

Olay, geçen pazartesi günü Kuşadası ilçesi Davutlar Mahallesi Nallıca mevkisinde meydana geldi. Acil Çağrı Merkezine saat 11.29’da uçurumda hareketsiz yatan bir kişi olduğu yönünde ihbar yapıldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin güçlükle ulaştığı noktada yapılan kontrolde, kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede, hayatını kaybeden kişinin Mehmet Çiftçi (46) olduğu tespit edildi.

9 ŞÜPHELİDEN 4’Ü TUTUKLANDI

Yapılan soruşturma sonrası Mehmet Çiftçi’nin arkadaşlarıyla birlikte define aradığı, patlatılan dinamit nedeniyle hayatını kaybeden Çiftçi’nin cesedinin uçurumdan atıldığı şüphesi üzerine 9 kişi gözaltına alındı.

Dün sabah saatlerinde Söke Adliyesine sevk edilen 9 şüpheliden, Mehmet Çiftçi’nin eşi G.Ç. ile oğlu U.Ç.’nin de aralarında bulunduğu 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA'nın haberine göre; şüphelilerden Atilla T., Ercan P., Haluk C. ve Onur Ö. ise tutuklandı.

Mehmet Çiftçi’nin eşi G.Ç.’nin jandarmadaki ifadesinde, “Atilla T. eşimin telefonunu aldı ve şifresini bana açtırdı. İçerisinde bulunan görüşmeleri ve mesajları sildi, telefonu geri yerine koydu. Daha sonra telefon sinyallerinin belli olmaması için Atilla T., ‘Biz İzmir’e gidelim, sen daha sonra eşin hakkında kavga ettik, yanımdan ayrıldı ve daha önceden intihara teşebbüs ettiğini söyleyerek müracaatta bulun’ diyerek ayrıldılar. Ben eşime ne yaptıklarını sordum. Atilla T. bana, ‘Uçurumdan yolun kenarına attık’ dedi ve ‘Ya hapse gireceksin ya da böyle olacak’ dedi. Ben de bunun üzerine içimin rahat olmadığını, eşimin bir çöp gibi bir yere atılmaması gerektiğini, bir mezarı olması gerektiğini söyledim. Daha sonra olay yerinden hep birlikte ayrıldık” dediği öğrenildi.