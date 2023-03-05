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Haberler Gündem 3. Sayfa Kuşadası'nda yeni binalara sismik izolatör zorunluluğu
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Kuşadası'nda yeni binalara "sismik izolatör" zorunluluğu geliyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kenti muhtemel deprem riskine hazırlamak amacıyla çalışmalarını hızlandıran Aydın'ın Kuşadası Belediyesi, yeni yapılacak dört kat ve üzeri yapılarda "sismik izolatör" kullanımını zorunlu hale getirmek için hazırlıklarını sürdürüyor

Kuşadası'nda yeni binalara sismik izolatör zorunluluğu
İHA

Aydın'ın Kuşadası Belediyesi, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından bir yandan afet bölgesine ve kente gelen depremzedelere yönelik yardımlarını sürdürürken bir yandan da kenti muhtemel bir deprem riskine karşı hazırlıklı hale getirmek için çalışmalar yürütüyor.

30 Ekim 2021'de Ege Denizi'nde yaşanan ve Kuşadası'nda şiddetli bir biçimde hissedilen 6.9'luk depremin ardından Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'nü kurarak çalışmalarını sistematik hale getiren Kuşadası Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından çalışmalarını hızlandırdı.

Kent genelindeki riskli yapıların tespiti için başlatılan denetim çalışmaları sürdüren Kuşadası Belediyesi, sismik izolatör zorunluluğu için de düğmeye bastı. Belediye Meclisi'nin mart ayı toplantısında İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından depremden sonra hemen kullanılması gereken binalarda, turizm tesislerinde, insanların kısa süreli ve yoğun olarak bulunduğu binaların tamamında, zemin kat dahil dört kat ve üzerindeki yeni yapılacak tüm konut ve iş yerlerinde sismik izolatör kullanımının zorunlu hale getirilmesi talep edildi.

"BİR GEREKLİLİK HALİNE GELDİ"

Konu İmar Komisyonu'na sevk edilirken Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, komisyondan çalışmalarını hızlandırmalarını istedi. Başkan Ömer Günel, Kahramanmaraş merkezli depremlerle sismik izolatörün öneminin anlaşıldığını belirterek, "Deprem sırasında yapıyı etkileyen deprem yüklerini ve ivmeleri büyük ölçüde azaltan bu izolatörler depremde insan yaşamı için bir gereklilik haline geldi. Kentimiz Kuşadası birinci derece deprem bölgesinde yer alıyor. Deprem tüm ülkemizin olduğu gibi kentimiz Kuşadası’nın da bir gerçeği ve bu gerçeği göz ardı etmemiz mümkün değil. Bu nedenle yeni yapılacak dört kat ve üzerindeki binalarda sismik izolatör kullanımını zorunlu hale getireceğiz. Bu zorunluluk yapı maliyetlerini yüzde 10-12 oranında artıracaktır. Ancak insan canı için buna fazlasıyla değer. İmar komisyonumuz konuyu uzmanlarla değerlendirerek en kısa süre içerisinde raporunu hazırlayacak. Uzman isimlerin görüşleri doğrultusunda Kuşadası için en iyisini yapacağız" dedi.

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