12 Nisan 2026 AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?
12 Nisan Pazar günü Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde hissedilen depremler, günün en çok takip edilen gelişmeleri arasında yer aldı. Gün boyunca meydana gelen sarsıntılara ilişkin veriler, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından anlık olarak paylaşılmaya devam ediyor. Yetkili kurumlar, depremlerin büyüklüğü, merkez üssü ve gerçekleşme saatine dair detayları düzenli aralıklarla açıklarken, vatandaşlar da yaşanan son gelişmeleri yakından izliyor. AFAD verilerine göre bugün Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 17.31'de deprem meydana geldi. İşte 12 Nisan 2026 tarihinde kaydedilen son depremlere ilişkin güncel bilgiler ve detaylar haberimizde…
KÜTAHYA'DA DEPREM!
Kütayha'nın Simav ilçesinde saat 17.31'de 4.8 büyüklüğünde bir deprem oldu. Depremin, yerin yaklaşık 9.12 kilometre altında meydana geldiği bildirildi.
11 NİSAN 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ
2026-04-11 04:36:00 37.385 27.01611 10.5 ML 2.0 Ege Denizi - [18.75 km] Didim (Aydın)
2026-04-11 05:58:45 38.27083 38.80944 9.73 ML 2.3 Pütürge (Malatya)
2026-04-11 06:10:39 37.83528 36.20194 7.8 ML 2.0 Saimbeyli (Adana)
2026-04-11 07:02:30 40.20972 31.73611 5.51 ML 2.1 Beypazarı (Ankara)
2026-11-04 16:15:35 39.2381 28.9736 11.66 ML 2.4 Simav (Kütahya)
2026-11-04 17:31:56 39.2514 28.97 9.12 MW 4.8 Simav (Kütahya)