Kütahya'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerden Murat Kuzu (46) öldü, A.T. yaralandı.

DHA'nın haberine göre; kaza, dün saat 22.00 sıralarında Domaniç-Tavşanlı karayolu, Küçükköy mevkisinde meydana geldi. Tavşanlı istikametine seyir halinde olan Murat Kuzu yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen A.T. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

Kafa kafaya çarpışan iki otomobil kazanın şiddetiyle savrulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olduğu anlaşılan Murat Kuzu, Domaniç Devlet Hastanesi'ne, A.T. ise Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.