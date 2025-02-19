Kütahya'da pide fiyatları belli oldu

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, 2025 yılı Ramazan ayı için pide fiyatlarını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, halk ekmek tarafından satışa sunulacak pide fiyatları 430 gram sade Ramazan pidesi 30 lira, 430 gram yumurtalı ve bol susamlı ramazan pidesi 40 lira olarak belirlendi.

Başkan Kahveci, fiyat belirlemede vatandaşların bütçesini koruma hedefi ve üretim maliyetlerinin dikkate alındığını vurguladı. Başkan Kahveci, Kütahyalı vatandaşların her zaman kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlere ulaşmasının belediyenin öncelikli hedefi olduğunu belirterek, tüm vatandaşlara sağlıklı ve huzurlu bir Ramazan ayı diledi.