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Kutsal Damacana 3: Dracoola oyuncuları kimler? Kutsal Damacana 3: Dracoola konusu nedir?

Kutsal Damacana 3: Dracoola bu akşam televizyon ekranlarından izleyicisi ile buluşacak. 2011 yılı yapımı komedi türündeki filmin başrolünde Ersin Korkut ve Şahin Irmak yer alıyor. İşte Kutsal Damacana 3: Dracoola filmiyle ilgili merak edilenler...

Kutsal Damacana 3: Dracoola oyuncuları kimler? Kutsal Damacana 3: Dracoola konusu nedir?

Kutsal Damacana 3: Dracoola oyuncuları kimler? Kutsal Damacana 3 konusu nedir? Soruları merak konusu oldu. Kutsal Damacana 2'nin devam filmi olan Kutsal Damacana 3: Dracoola'nın yönetmenliğini Korhan Bozkurt yapıyor.

KUTSAL DAMACANA 3: DRACOOLA OYUNCULARI KİMLER?

OyuncuRolü
Ersin KorkutSebo / Kara Fuat
Sinan BengierTamer
Volkan DemirokVolkan
Şahin IrmakKont Dracula
Özge UlusoyDemet
Ceyhun FersoyErtan
Burhan TürkFatih Sultan Mehmet
Ececan GümeciKaşika
Abidin YerebakanMafya Babası
Hüseyin ElmalıpınarCevdet/Kenan
Ahmet BilginDimitri/Bilet Kontrol
Mahmut Kemal ArslanAleksey
Güzin UstaErtan Anne/Tamer'in Eşi
Yakup KoncaNakliyeci
Cebrail OkçuNakliyeci
Erdem BaşSevda
Ayhan KanatYönetmen Kenan Abi
Ömer TunarMafya
Duygu YıldızTürk Filmi Kadın
Kubilay GüleçoğluErgen-2
Kemal AslanBilet Kontrol
Yıldıray YıldızoğluŞıracı
Alp ÇokerErgen-1
Nazım KaragözTürk Filmi Adam
Eyüp BahşiGarson
Hikmet UstaYakup Yavru
Yahya ÇelebiYeniçeri
Şenol ÖnderMustafa
Rıdvan GöksuVezir
Şenol ŞahinYeniçeri
Yusuf ŞahinSerseri
Fırat DoğruloğluSeslendirme

KUTSAL DAMACANA 3 KONUSU NEDİR?

Akıncı Kara Fuat bundan 600 yıl önce Transilvanya Valisi III. Vlad ’ı yakalamış ve hapse atmıştır. Yıllarca hapiste kalan Vlad, çıktıktan sonra acımasızlığı ile ün salmış herkesi kazığa oturtmuştur. Tanrı’nın gazabına uğrayan Vlad halkının kanını içerek vampire dönüşmüş ve Kara Fuat’ın peşine düşmüştür. Yüzyıllar boyunca soyu Kara Fuat’a dayanan herkesi yok eden Vlad’ın son hedefi, Kara Fuat soyunun son temsilcisi Sebahattin’dir. Sebahattin, yetim olarak yetiştiği konakta çalışmaktadır. Bütün bu yaşananlardan haberi olmadan hayatını sürdüren Sebahattin’in karşısına bir gün gizemli bir adam çıkar… Transilvanyalı Vlad onun da izini bulmuştur.

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