Kutsal Damacana 3: Dracoola oyuncuları kimler? Kutsal Damacana 3 konusu nedir? Soruları merak konusu oldu. Kutsal Damacana 2'nin devam filmi olan Kutsal Damacana 3: Dracoola'nın yönetmenliğini Korhan Bozkurt yapıyor.

KUTSAL DAMACANA 3: DRACOOLA OYUNCULARI KİMLER?

KUTSAL DAMACANA 3 KONUSU NEDİR?

Akıncı Kara Fuat bundan 600 yıl önce Transilvanya Valisi III. Vlad ’ı yakalamış ve hapse atmıştır. Yıllarca hapiste kalan Vlad, çıktıktan sonra acımasızlığı ile ün salmış herkesi kazığa oturtmuştur. Tanrı’nın gazabına uğrayan Vlad halkının kanını içerek vampire dönüşmüş ve Kara Fuat’ın peşine düşmüştür. Yüzyıllar boyunca soyu Kara Fuat’a dayanan herkesi yok eden Vlad’ın son hedefi, Kara Fuat soyunun son temsilcisi Sebahattin’dir. Sebahattin, yetim olarak yetiştiği konakta çalışmaktadır. Bütün bu yaşananlardan haberi olmadan hayatını sürdüren Sebahattin’in karşısına bir gün gizemli bir adam çıkar… Transilvanyalı Vlad onun da izini bulmuştur.