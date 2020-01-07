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Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, İstanbul ve çevresinde "tam fırtına" etkili oluyor. Rüzgarın şiddeti zaman zaman 110 km/s'yi buluyor.

Etkili rüzgar nedeniyle ise motor sürücüleri zor anlar yaşadı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçmek isteyen bir motosikletli kuryeye polis eşlik etti. Rüzgardan etkilenmemesi için sağ şeritten yavaş ilerleyen polis aracının yanına yanaşan motosikletlinin zaman zaman savrulduğu da görüldü.

Polis aracı, köprüyü geçene kadar motosikletli sürücüye eşik etti.