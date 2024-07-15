Kuvvetli sağanak zor anlar yaşattı

Kent merkezinde de etkisini gösteren sağanak yağış nedeniyle hayat felç oldu. Dik yamaçlardan gelen sular Atatürk Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan bazı iş yerlerinin içine dolarken vatandaşlar yağıştan korunmak için işyerlerine ve çatıların altına sığındı.