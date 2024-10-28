Kuyumcuyu vurup altınlarla kaçtı!

Adana'da saat 14.00 sıralarında Çukurova ilçesinde meydana gelen olayda motosikletli ve kasklı 2 şüpheli, 32 yaşındaki Muhammed Bahadır Altundağ’ın işlettiği kuyumcu dükkanına geldi.

DHA'nın haberine göre şüphelilerden biri dışarıda gözcülük yaparken, diğeri içeri girip Altundağ’ı sırt ve omzundan tabancayla vurdu. Altundağ kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise camekandaki bilezik ve ziynet eşyalarını alıp çıktı. Şüpheliler motosikletle kaçarken, olay ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Çevredekilerin ihbarıyla adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Altundağ, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Altundağ’ın, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.