Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK hedefleri imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyi, Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.