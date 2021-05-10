Otoyolda domuza çarpan otomobil devrildi: 6 yaralı 0:00 / 0:00

AA

Alınan bilgiye göre, H.T. idaresindeki 34 PT 5528 plakalı otomobil, Kuzey Marmara Otoyolu Mudurnu Çayı mevkisi Akyazı geçişinde önce domuza, ardından bariyere çarparak yaklaşık 20 metrelik şarampole devrildi.

Kazada sürücü H.T. eşi S.T. ve çocukları E.T, H.T, A.T. A.T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan S.T'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Dört şeritli yolun iki şeridi güvenlik nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldı. Olay yerinde güvenliği sağlayan otoyol jandarma trafik timleri, aracın parçalarını yoldan kaldırdı.