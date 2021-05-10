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Kuzey Marmara Otoyolu'nda domuza çarpan otomobil devrildi: 1'i ağır 6 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobilin domuza çarparak devrilmesi sonucu 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan S.T'nin durumunun ağır olduğu bildirildi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda domuza çarpan otomobil devrildi: 1'i ağır 6 yaralı
Otoyolda domuza çarpan otomobil devrildi: 6 yaralı
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AA

Alınan bilgiye göre, H.T. idaresindeki 34 PT 5528 plakalı otomobil, Kuzey Marmara Otoyolu Mudurnu Çayı mevkisi Akyazı geçişinde önce domuza, ardından bariyere çarparak yaklaşık 20 metrelik şarampole devrildi.

Kazada sürücü H.T. eşi S.T. ve çocukları E.T, H.T, A.T. A.T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan S.T'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Dört şeritli yolun iki şeridi güvenlik nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldı. Olay yerinde güvenliği sağlayan otoyol jandarma trafik timleri, aracın parçalarını yoldan kaldırdı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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