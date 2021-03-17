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Kuzey Yıldızı İlk Aşk 56. yeni bölüm fragmanı izle - Kuzey Yıldızı İlk Aşk 55. son bölümde neler oldu?

Show TV'nin her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 56. yeni bölümü için heyecan dorukta. Sevilen dizinin Cumartesi günü ekranlara gelecek merakla beklenen 56. yeni bölümünden ilk fragmanı yayımlandı...

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 56. yeni bölüm fragmanı izle - Kuzey Yıldızı İlk Aşk 55. son bölümde neler oldu?

Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 56. bölüm tanıtımı yayınlandı.

"KENDİ ELİMLE GÖTÜRDÜM KOCAMI ÖLÜME!"

Acı çeken Yıldız'ın hastenede yaşadığı zor anların ekranlara geldiği tanıtımda Kuzey'in yaşadığı kazadan dolayı kendini suçlayan Yıldız, vicdan azabı çekiyor. Kuzey'in kalbinin durduğu dakikalar korku dolu anlara sahne olurken, Yıldız'ın feryadı izleyenleri de derinden etkiliyor. "Kuzey kurtulacak mı?" sorusunun yanıtı ise merakla bekleniyor.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK'IN 55. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Uzun zamandır evlilik hayali kuran Kamer ile Poyraz için mutlu gün nihayet geldi. Kuzey'in kendisine sorduğu bilmecenin cevabını bulan ve Kamer ile evliliğine onay verilen Poyraz, büyük bir sevinç yaşadı. İkili hiç vakit kaybetmeden evlenmek için harekete geçti. Kadıoğulları ve Mollaoğulları arasında yıllardır beklenen bir diğer düğün gerçekleşti.

Herkes için hayat yolunda giderken, Yıldız'ın iş ile ilgili aldığı kararlar, istemeden de olsa Kuzey'i büyük bir tehlikenin içine sürükledi. Restorana geri dönen ve Kuzey'e yeni bir iş bulmak isteyen Yıldız, onu tersaneye getirdi. Ancak burada hiç beklemedikleri bir kaza yaşandı. İşveren ile anlaşan Kuzey, Yıldız'ın yanına gelirken tersanede büyük bir patlama gerçekleşti. Kuzey patlamanın etkisiyle yerde yatarken, Yıldız ise baş ucunda gözyaşları içinde kaldı. Finalde yaşanan bu korku dolu anlardan sonra neler olacağı ise şimdiden büyük merak konusu oldu.

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