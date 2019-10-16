Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi 21. bölümü ile ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Kuzgun ve Ferman arasındaki mücadelenin tam ortasında kalan Dila’nın kafasındaki soru işaretleri artmıştır. Kuzgun, Behram’ın ortaklarını yok etmek üzere harekete geçer. Artık bu savaşın sonunda sadece tek bir kazanan olacaktır. Kuzgun'un bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak ? son bölümde neler yaşandı ?

KUZGUN 20. BÖLÜM ÖZETİ

Dila’nın öğreneceği şok edici gerçek nefesleri kesecek

Güneş’i, Kuzgun’la bir arada gören Ferman öfkeden deliye döner. Dila onu zapt etmeye çalışırken kalbinin derinliklerine gömdüğü Kuzgun’a dair duygularıyla da savaşmak zorunda kalır. Kartal’ı kendi tarafına çekmesinin karşılığı olarak Kuzgun’un Güneş’le birlikte olduğunu düşünen Ferman, Kuzgun’a karşı hamleler yapmaya başlayacak. Kuzgun ve Cihan, Ferman’ın verdiği önemli bir açık üzerine Kuzgun’un mekanını basanların peşine düşecek. Neşe’nin anlattıkları karşısında yaşadığı sarsıntıyı atlamayan Meryem, beklenmedik bir anda kendini Ferman’la karşı karşıya bulacak.

Şermin, Seda ile ilgili öğrendiği gerçeği Ferman’a ulaşmak için bir koz olarak kullanmaktan sakınmayacak. Fırat’ın sakladığı büyük sırrın ekranlara geleceği bölümde Kuzgun, Dila’nın Ferman’ın gerçek yüzünü görebilmesi için elinden geleni yapacak. Dila ve Ferman’ın geçmişi sık sık hatırladığı anlarda Ferman’ın Dila’ya verdiği söz merakla beklenirken, bölüm finalinde Dila’nın öğreneceği şoke edici gerçek ise nefesleri kesecek.

KUZGUN 21. FİNAL BÖLÜMÜ FRAGMANI

Dila, hayatının en önemli yol ayrımına gelir!

Kuzgun ve Ferman arasındaki mücadelenin tam ortasında kalan Dila’nın kafasındaki soru işaretleri artmıştır. Kuzgun, Behram’ın ortaklarını yok etmek üzere harekete geçer. Artık bu savaşın sonunda sadece tek bir kazanan olacaktır. Kuzgun’un harekete geçtiğini bilen Ferman ise Kuzgun’u tamamen yok etmek için elindeki tüm kozları ortaya koyar. Kuzgun’dan aşkının karşılığını göremeyen Güneş ise kontrolünü tamamen kaybeder. Dila, Ferman’a dair şüphelerinin izini sürerken, adımlarını dikkatle atmak zorundadır. Ferman’la düğün hazırlıkları sürerken, Dila Kuzgun’u kalbinden asla atamayacağının farkındadır. İkisi arasında geçmişe ve bugüne dair sarsıcı bir yüzleşme yaşanır. Dila, Ferman’la evlenmesine birkaç gün kala hayatının en önemli yol ayrımına gelir. Öte yandan Kumru ve Cihan ise şüpheleri üstüne çeken Fırat’ın peşine düşer. Kuzgun ile Ferman’ın arasındaki ölümüne savaş son dönemeçtedir. Kuzgun ve Ferman arasındaki nefesleri kesecek büyük yüzleşme herkesin hayatını sonsuza kadar değiştirecektir. Dila ile Kuzgun’un imkansız aşkı ise son sınavını verecektir.