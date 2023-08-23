Kuzu Grup GYO halka arz oluyor! Kuzu Grup halka arz ne zaman, sonuçları ne zaman açıklanacak?
İnşaat sektöründe hizmet veren Kuzu Grup halka arz ediliyor. Kuzu Grup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. talep toplama işlemleri 21-22-23 Ağustos 2023 tarihlerinde gerçekleştiriliyor. Kuzu Grup GYO halka arz fiyatı 20,76 TL olarak belirlendi. Talep toplama işlemlerinin ardından yatırımcıların gözü Kuzu Grup halka arz sonuçlarına çevrilecek. İşte KZGYO Kuzu Grup halka arz sonucu ve yer aldığı bankalara ilişkin detaylar…
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), bir şirketin daha halka arzına onay verdi. SPK tarafından yapılan açıklamaya göre, Kuzu Grup Gayrimenkul (KZGYO) 21-22-23 Ağustos 2023 tarihleri arasında halka arz oluyor. 21 Ağustos Pazartesi günü saat 09:00’da başlayan halka arz talep toplama süreci 23 Ağustos Çarşamba günü saat 17:00’de sona eriyor. Yüzde 25 halka açıklık oranına sahip Borsa İstanbul'un yeni üyesi olan şirketin halka arz fiyatı 20,76 TL olarak belirlendi. İnşaat sektöründe hizmet veren firmanın halka arzına katılmak isteyen yatırımcılar “Kuzu Grup halka arz ne zaman, sonuçları ne zaman açıklanacak ve hangi bankalarda var” sorusuna yanıt arıyor. İşte Kuzu Grup GYO halka arz detayları…
KUZU GYO HALKA ARZ OLUYOR!
Kuzu Grup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KZGYO), talep toplamaya 21 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla başladı. Şirketin halka arz fiyatı 20,76 TL olarak belirlendi.Taahhütleri arasında bir yıl boyunca ihraççı pay satışı yapmamak bulunan KZGYO, bir yıl süreyle ortaklar tarafından pay satışına gidilmeyeceğini belirtmişti.Yüzde 25 halka açıklık oranına sahip Borsa İstanbul'un yeni üyesi olan şirketin, talep toplama işlemleri hakkındaki detaylar haberimizde yer alıyor.
KUZU GRUP HALKA ARZ NE ZAMAN BİTECEK?
Kuzu Grup halka arz için talep toplama süresi 3 gün olarak belirlendi. Halka arz işlemleri 21-22-23 Ağustos 2023 tarihlerinde gerçekelştirilecek.21 Ağustos Pazartesi günü saat 09.00 itibarıyla başlayan talep toplama işlemleri, 23 Ağustos Çarşamba günü saat 17.00'de sona erecek.
KUZU GRUP HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kuzu Grup halka arz sonuçlarının talep toplama işlemlerinin sona ereceği 23 Ağustos gününden en geç 2 gün içinde KAP tarafından açıklanması bekleniyor.
Konu ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor fakat Kuzu Grup halka arz sonuçların 25 Ağustos Cuma gününe kadar duyurulması bekleniyor.
Kuzu Grup GYO KZGYO Halka Arz Detayları
Halka Arz Şekli
Sermaye Arttırımı: 25.000.000 Lot Ortak Satışı: 25.000.000 Lot (Kuzu Toplu Konut İnşaat A.Ş.)
Fonun Kullanım Yerleri
%65-75: Finansman ödemesi
%20-25: Rezidansların tefrişi yatırımı
%5-10: İşletme sermayesi
Kuzu Grup Gayrimenkul, halka arzı "eşit dağıtım" yöntemiyle gerçekleştirilecek ve halka arzında payların yüzde 25'i halka açık olacak. Kuzu Grup Gayrimenkul halka arzında toplamda 50,000,000 lot dağıtılacak. Kuzu Grup Gayrimenkul halka arzı ''KZGYO'' kodu ile borsada yer alacak. KZGYO halka arzında bir lotun değeri ''20,76'' lira ve halka arzının büyüklüğü ''1.038.000.000 TL'' olacak.
Satmama Taahhüdü: Ortaklar ve İhraççı için 1 yıl
Planlanan Tahsisat Grupları:
• %55 Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar
• %20 Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar
• %25 Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar
KUZU GRUP HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Akbank T.A.Ş.
ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolubank A.Ş.
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
Bizim Menkul Değerler A.Ş
Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Bank A.Ş
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
DenizBank A.Ş
Dinamik Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş
Garanti Bankası A.Ş.
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Global Menkul Değerler A.Ş.
Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ing Bank A.Ş.
İnvestaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Fibabanka A.Ş.
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
PhilipCapital Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Finansbank A.Ş.
Sanko Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şekerbank T.A.Ş.
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Odea Bank A.Ş.
Tera Menkul Değerler A.Ş.
Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Unlu Menkul Değerler A.Ş.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Vakıflar Bankası T.A.O.
Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
C. Ziraat Bankası A.Ş.