KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2023-2024 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman bitiyor?
KYK burs başvuruları başladı. Üniversite öğrencileri, KYK burs ve kredi başvuru ekranı ile ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Peki, 2023-2024 KYK burs başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar
Üniversite kayıt süreci tamamlandı. Adaylar, 2023-2024 KYK burs ve kredi başvuru işlemlerini yakından takip ediyordu. Merakla beklenen açıklamayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak yaptı. X hesabı üzerinden açıklama yapan Bakan Bak, günlerdir yanıtı araştırılan "KYK burs başvuruları başladı mı?" sorusuna açıklık getirdi. Bakan Bak, KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularının başladığını belirtti. Peki, 2023-2024 KYK burs ve kredi başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...
KYK BURS BAŞVURULARI BAŞLADI
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, KYK burs ve kredi başvurularının başladığını bildirdi.
KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?
12 Ekim tarihinde başlayan KYK burs ve kredi başvuruları, 19 Ekim 2023 Perşembe günü saat 23.59'a kadar devam edecek.
KYK BURS-KREDİ BAŞVURU EKRANI AÇILDI MI?
KYK burs ve kredi başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden yapılıyor. Adaylar, KYK burs başvuru işlemlerini aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla gerçekleştirebilir.
EDEVLET EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ