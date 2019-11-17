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KYK burs başvuru sonuçları: Bekleyiş sona erdi! 2019 KYK burs başvuru sonuçları sorgulama ekranı

KYK burs başvuru sonuçları için geri sayım sona erdi. Dün milyonlarca üniversite öğrencisi kredi burs ve karşılıksız burs sonuçlarını öğrenmiş oldu. Sıradaki işlem ise taahhütname onayı oldu. İşte, KYK burs başvuru sonuçları sorgulama ekranı ve tüm merak edilenler...

KYK burs başvuru

2019 KYK burs başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş bitti. Gençlik ve Spor Bakanlığı dün merakla beklenen KYK burs başvurularının e-devlet üzerinden açıklandığını duyurdu. Kredili burs ve karşılıksız burs aldığı kesinleşen öğrenciler taahhütname onayı yaptıracak. Peki, KYK burs taahhütname onayı nasıl yapılır?

2019 KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim burs/kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. KYK burs başvuru sonuçları https://sonuc.kyk.gov.tr/ adresinden sorgulanabilir.

KYK BURS SONUÇLARI SORGULA

KYK TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?

Burs/kredi kazanan öğrencilerin bu haktan yararlanabilmesi için e-Devlet üzerinden taahhütnameyi mutlaka onaylaması gerekiyor. (Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamamaktadır.)

e-Devlet KYK burs/kredi onay hizmetini kullanmak için ilk olarak e-Devlet sistemine giriş yapılması gerekiyor. Giriş işleminin ardından "Kim hakkında işlem yapılacak?" seçeneğine "Kendi hakkımda işlem yapmak istiyorum." veya "Velisi olduğum bir öğrenci hakkında işlem yapmak istiyorum." şeklinde yanıt verilmesi gerekiyor. Ardından kazanılan burs/kredi için taahhütname onayı ekranından onay verilmeli.

KYK BURS TAAHHÜTNAME ONAYI İÇİN TIKLAYINIZ

KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR? 2019

Yükseköğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından burs/kredi ödeniyor.

Öğrencilerin öğrenim kredisi veya bursu, 2020 Ocak itibarıyla lisansta 550, yüksek lisansta 1100, doktorada ise 1650 lira olarak uygulanacak.

KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibariyle (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

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