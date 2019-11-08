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KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Şeklindeki sorular merak konusu oldu. Geçtiğimiz günlerde açıklandığı yönünde iddialar çıkmasının ardından başvuruda bulunan milyonlarca öğrenci umutlanmıştı. İşte 2019 KYK burs sonuçlarıyla ilgili ayrıntılar haberimizde...

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2019

KYK burs başvuru sonuçları geçtiğimiz yıl 13 Kasım'da açıklanmıştı. Geçen dönemi baz alacak olursak başvuruların bu sene de Kasım ayında açıklanacağı ön görülüyor fakat tarih netleşmiş durumda değil. KYK sonuçlarına da e-devlet üzerinden görüntülenebilecek.

KYK 2019 BURS ÜCRETİ NE KADAR?

KYK burs ücretlerine zam yapılacağı konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde geldi. Erdoğan yaptığı açıklamada, "2020 Ocak itibariyle lisans öğrencilerimizin bursu 500 liradan 550 liraya çıkıyor. Bu rakam biz hükümete geldiğimizde 45 liraydı. Yüksek lisansta 1100 lira, doktorada 1600 lira olarak uygulanacak" dedi.

KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK 2019?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibariyle (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında ödeme yapılmaktadır.