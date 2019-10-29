KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu burs başvurusu yapan milyonlarca üniversite öğrencisi tarafından merak konusu oldu. Üniversiteli öğrenciler burs başvuru sonuçlarını öğrenmek için gün sayıyor. Peki, KYK burs başvuru sonuç tarihiyle ilgili açıklama geldi mi? İşte 2019 KYK burs ücreti...

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs başvuru sonuçları geçtiğimiz yıl 13 Kasım'da açıklanmıştı. Geçen dönemi baz alacak olursak başvuruların bu sene de Kasım ayında açıklanacağı ön görülüyor fakat tarih netleşmiş durumda değil. KYK sonuçlarına da e-devlet üzerinden görüntülenebilecek.

KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR? 2019

KYK burs ve kredi miktarı en son geçen sene zamlanarak 500 lira olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KYK burs ve kredi miktarına zam yapılacağı müjdesini verdi. Ancak yapılacak zammın miktarı henüz netleşmedi.

2018-2019 eğitim-öğretim yılı için aylık burs-kredi miktarı,

Lisansta 500 TL

Yüksek Lisansta 1.000 TL

Doktorada 1.500 TL