Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre verilen paradan yani KYK kredi/burslarından yararlanmak isteyen öğrenciler başvuruların ne zaman başlayacağını araştırıyor. İşte KYK kredi/bursları hakkında merak edilenler...

KYK KREDİ/BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Burs/kredi başvuruları her yıl kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınıyor fakat henüz tarih açıklaması yapılmamıştır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.

Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit ediliyor. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi veriliyor.

KYK KREDİ VE BURS ARASINDAKİ FARK NEDİR?

KYK kredi, Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır. Burs ise öğrencilere karşılıksız olarak verilir.

KYK KREDİ VE BURS BAŞVURULARI AYRI AYRI MI YAPILIR?

Burs/kredi başvuruları internet ortamında aynı başvuru sayfası üzerinden ayrı ayrı değil birlikte alınıyor.

KYK BURSLARINDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında herhangi bir puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,

burstan yararlanabilir. Hem burs hem kredi aynı anda alınamıyor.

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