KYK bursları ne zaman ödenecek? KYK burs ve kredi miktarları ne kadar? soruları üniversite öğrencileri tarafından merak ediliyor. KYK burs ve kredi sonuçlarının geçtiğimiz günlerde açıklanmasının ardından, öğrenciler 19 Kasım tarihine kadar e-Devlet üzerinden taahhütname onayı yaptı. Şimdi de gözler KYK burs ve kredilerinin ödeneceği tarihte. KYK burs ve kredileri ile ilgili detaylar haberimizde.

KYK BURSLARI NE ZAMAN YATIYOR?

KYK'nın verdiği bilgiye göre, taahhütnamesini onaylayan öğrencilere kasım ayı sonunda ekim ve kasım olmak üzere iki aylık ödeme yapılacak. Ancak burs ve kredilerin yatırılacağı tam tarih henüz belli değil.

KYK BURS VE KREDİLERİ NE KADAR?

2019 yılında geçerli olan tutarlar lisans öğrencileri için aylık 500 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1000 lira, doktora öğrencileri için ise 1500 lira.

Burs/kredi miktarı ocak ayından itibaren lisansta aylık 550 lira, yüksek lisansta 1100 lira, doktorada da 1650 lira olarak ödenecek.

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YURT DIŞINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLER İÇİN TAAHHÜTNAME ONAYI 15 ARALIK'A KADAR

Yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin e-Devlet üzerinden taahhütname onaylama ve kefaletname hazırlatma işlemleri için ise son gün 15 Aralık. (Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamamaktadır.)

Yükseköğrenimini yurt dışında sürdüren ve kendisine burs/kredi tahsis edilen öğrencilerin yurt içinde PTT’lerden, yurt dışında ise konsolosluk veya büyükelçiliklerden “e-Devlet şifresi” temin etmesi gerekiyor. Daha sonra e-Devlet üzerinden taahhütname onaylamaları ve kendilerine kefil olacak kişinin Türkiye’deki noterlerden kefaletname hazırlatması gerekiyor.

Öğrenci adına düzenlenerek tanzim ve tasdik edilmiş kefaletnamenin en geç 31 Aralık tarihine kadar bir dilekçe ekinde Söğütözü Mahallesi 2176. Cadde No: 25 Çankaya/Ankara adresindeki Kredi Dairesi Başkanlığına elden veya posta yoluyla teslim edilmesi gerekiyor.

BURS HANGİ DURUMLARDA KESİLMEKTEDİR?

- Başarısız olma,

- Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarılma veya geçici olarak uzaklaştırılma

- Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

- Öğretim kurumunun kapatılması,

- Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alma,

- Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.

KREDİ HANGİ DURUMLARDA KESİLMEKTEDİR?

- Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarılma veya geçici olarak uzaklaştırılma,

- Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

- Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmeme,

- Öğretim kurumunun kapatılması,

- Kurum yurtlarından süresiz çıkarma cezası alınması,

- Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin kredisi kesilmektedir.

BURSUN DEVAM ETMESİ İÇİN ARANILAN “BAŞARILI OLMA” DURUMU NEYE GÖRE BELİRLENMEKTEDİR?

Kurumumuzdan burs/öğrenim kredisi alan öğrencilerin başarı durumları YÖK Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden sorgulanmaktadır. Hazırlık sınıfı öğrencileri hazırlık sınıfını geçerek bir üst sınıfa başlamaları, diğer sınıflarda ise 4' lük sistem üzerinden diploma notu 2 ve üzeri, 100’ lük sistem üzerinden diploma notu 53,33 ve üzeri olan öğrenciler başarılı olarak değerlendirilmesi hususu Kurum Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanmıştır. Diploma notu bu puanların altında kalan veya hazırlık sınıfını geçemeyen öğrencilerin bursu öğrenim kredisine dönüştürülmektedir.

KREDİNİN BURSA DÖNÜŞMESİ İÇİN NE YAPILMASI GEREKMEKTEDİR?

Kredi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; Yönetim Kurulunca belirlenen ‘öncelikli burs verilecek öğrenciler’ kapsamına giren öğrencilerin kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencilerin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülmektedir. Bu durumda bulunan öğrencilerin dilekçe ile Kurumumuz Genel Müdürlük adresine posta yoluyla ya da bizzat müracaat etmesi gerekmektedir.

ÖĞRENİMLERİNİ NORMAL ÖĞRENİM SÜRESİ İÇERİSİNDE TAMAMLAYAMAYAN ÖĞRENCİLERİN BURS/KREDİ ALMA HAKKI DEVAM EDER Mİ?

Kurumumuz tarafından yükseköğrenim gören öğrencilere normal öğrenim süresi kadar burs/kredi ödemesi yapılmaktadır. Öğrenim süresi uzayan öğrencilere burs/kredi ödemesi yapılmamaktadır.