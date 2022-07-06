Kurban Bayramı'na sayılı günler kala KYK burs ödeme tarihleri gündeme geldi. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte birçok kalemin ödemeleri bayramdan önce gerçekleştiriliyor. Memur, emekli, yaşlı ve engelli maaşlarının bayramdan önce ödeneceği Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanırken gözler Temmuz 2022 KYK burs ve kredilerinin ödeneceği tarihe çevrildi. Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan burs ve kredi alan öğrenciler "KYK bayramdan önce yatacak mı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, Kredi ve Yurtlar Kurumu burs ve kredi ödeme tarihleri...