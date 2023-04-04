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KYK bursu zamlandı mı, ne kadar oldu? 2023 KYK kredi/burslara zam geldi mi?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) burslarına zam yapıldığı duyuruldu. YÖK lisans ve lisansüstü bursu 2023 Nisan ayından geçerli olmak üzere zamlandı. Burs alan öğrencilerin gözü ise "KYK bursları zamlandı mı, ne kadar oldu?" sorusuna çevrildi. İşte KYK bursuna zam gelip gelmediğine dair detaylar...

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  • KYK bursu zamlandı mı, ne kadar arttı? 2023 KYK kredi/burslara zam geldi mi?

    Yükseköğretim Kurulunca lisans ve lisansüstü öğrencilerine verilen destek bursu son dakika duyurusuna göre zamlandı. Yapılan açıklamaların ardından KYK burslarına da zam gelip gelmediği merak konusu oldu. Peki, KYK bursu zamlandı mı? 2023 KYK kredi/burslara zam geldi mi? İşte konuya ilişkin son gelişmeler...
  • KYK bursu zamlandı mı, ne kadar arttı? 2023 KYK kredi/burslara zam geldi mi?

    KYK BURSLARINA ZAM GELDİ Mİ?

    KYK burs ve kredilerine zam gelmedi. Zam sadece Yükseköğretim Kurulu (YÖK) burslarına geldi. 
  • KYK bursu zamlandı mı, ne kadar arttı? 2023 KYK kredi/burslara zam geldi mi?

    2023 KYK BURSU NE KADAR?

    Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan kredi veya burs alan 1 milyon 424 bin öğrenciye 2023 yılında ödenecek rakamı da açıklayan Erdoğan, şunları kaydetti:

    “2023 yılı kredi burs rakamını lisans öğrencilerinde 850 liradan 1250 liraya, yüksek lisans öğrencileri için 1700 liradan 2 bin 500 liraya, doktora öğrencileri için 2 bin 550 liradan 3 bin 750 liraya çıkartıyoruz. Yeni kredi ve burs rakamlarının tüm öğrencilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.”
  • KYK bursu zamlandı mı, ne kadar arttı? 2023 KYK kredi/burslara zam geldi mi?

    YÖK BURSLARINA ZAM GELDİ!

    Yükseköğretim Kurulu (YÖK), öncelikli alanlarda ve belirli programlarda lisans ve lisansüstü öğrenim gören öğrencileri desteklemek amacıyla verdiği burs miktarlarını 2023 Nisan ayından geçerli olmak üzere farklı oranlarda artırdı.

    Buna göre 100/2000 YÖK Doktora Bursu çalışanlar için 910 TL’den 2500 TL’ye, çalışmayanlar için 3825 TL’den 7500 TL’ye yükseltildi.
  • KYK bursu zamlandı mı, ne kadar arttı? 2023 KYK kredi/burslara zam geldi mi?

    100/2000 YÖK Doktora Bursu, öncelikli alanlarda nitelikli bilgi üretecek doktoralı insan kaynağı ihtiyacını karşılamak üzere veriliyor. Bu kapsamda devlet üniversitelerindeki doktora programlarında öğrenim gören öğrenciler YÖK Başkanlığı tarafından destekleniyor.
  • KYK bursu zamlandı mı, ne kadar arttı? 2023 KYK kredi/burslara zam geldi mi?

    Daha önce 1000 TL olan YÖK Lisans Destek Bursu 1875 TL’ye çıkarılırken, Temel Bilimler Üstün Başarı Sınıflarında eğitim gören lisans öğrencilerinin (TEBİP-Lisans) burs miktarı 1500 TL’den 2000 TL’ye yükseltildi.
  • KYK bursu zamlandı mı, ne kadar arttı? 2023 KYK kredi/burslara zam geldi mi?

    YÖK Destek Bursu’ndan YÖK tarafından belirlenen devlet üniversitelerindeki lisans programlarına ilk üç sırada yerleşen ve kayıt yaptıran öğrenciler yararlanıyor.
  • KYK bursu zamlandı mı, ne kadar arttı? 2023 KYK kredi/burslara zam geldi mi?

    Öte yandan yabancı uyruklu YÖK Burslusu lisans öğrencileri için 1500 TL olan burs miktarı 2000 TL’ye; yüksek lisans öğrencileri için 2300 TL olan burs miktarı 3500 TL’ye, doktora öğrencileri için ise 3500 TL olan burs miktarı ise 6000 TL’ye yükseltildi.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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