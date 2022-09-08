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KYK yurt yedek başvuru tarihleri: 2022-2023 KYK yurt yedek sırası nasıl öğrenilir?

Kredi Yurtlar Kurumu KYK yurt başvuru sonuçları, 7 Eylül Çarşamba günü açıklandı. KYK yerleştirme sonuçlarının erişime açılmasının açılmasının ardından herhangi bir yurda yerleşemeyen öğrenciler yedek sırasında kaldı. Okulların açılmasına kısa bir süre kala KYK yurt yedek sırası sorgulamaları hız kazandı. İşte, 2022-2023 KYK yurt yedek başvuru tarihleri...

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  • KYK yurt yedek başvuru tarihleri: GSB ile 2022-2023 KYK yurt yedek sırası ne zaman gelir ve nasıl öğrenilir?

    Öğrencilerin büyük bir heyecanla beklediği KYK yurt sonuçları, 7 Eylül günü Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklandı. Kimi öğrenciler kesin kayıt hakkı kazanırken kimi öğrenciler ise yedek listede yer aldılar. Henüz bir yurda yerleşemeyen adaylar "KYK yurt yedek sırası nasıl öğrenilir, yedek sırası ne zaman gelir?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2022-2023 KYK yurt yedek sırası hakkında merak edilenler...
  • KYK yurt yedek başvuru tarihleri: GSB ile 2022-2023 KYK yurt yedek sırası ne zaman gelir ve nasıl öğrenilir?

    KYK YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI!

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile saat 10.00'da GSB Yurtları yerleştirme sürecine ilişkin basın açıklaması yapıldı. Basın açıklaması sonrası KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklandığı duyuruldu.
  • KYK yurt yedek başvuru tarihleri: GSB ile 2022-2023 KYK yurt yedek sırası ne zaman gelir ve nasıl öğrenilir?

    KYK YURT SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından yapılan basın açıklaması sonrası KYK yurt başvurularının açıklandığı duyuruldu. İşte e-Devlet üzerinden sorgulaması yapılan KYK yurt başvuruları sorgulama ekranı...

    KYK YURT BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
  • KYK yurt yedek başvuru tarihleri: GSB ile 2022-2023 KYK yurt yedek sırası ne zaman gelir ve nasıl öğrenilir?

    KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR? 

    Yeni KYK yurt ücretleri henüz açıklanmadı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu konuyla ilgili "Resmi olarak yurt ücretlerini eylül ayı içerisinde açıklayacağız" ifadelerini kullandı.
  • KYK yurt yedek başvuru tarihleri: GSB ile 2022-2023 KYK yurt yedek sırası ne zaman gelir ve nasıl öğrenilir?

    KYK YURT YEDEK SIRASI NE DEMEK?

    KYK yurt başvurularında adayların maddi durumu başta olmak üzere çeşitli kriterler değerlendiriliyor. Değerlendirmelerin ardından asil sıra ve yedek sıra belirleniyor.

     

    Asil sıradaki adaylar doğrudan kayıt yaptırma hakkı elde ederken yedek sıralamada bulunan öğrenciler sıra bekliyor. Kayıt hakkı olup kayıt yaptırmayan kişiler ve yurttan ayrılan kişiler olduğunda KYK yedek sırasında yer alan öğrencilerin sırayla yurda yerleştirme işlemleri yapılıyor.
  • KYK yurt yedek başvuru tarihleri: GSB ile 2022-2023 KYK yurt yedek sırası ne zaman gelir ve nasıl öğrenilir?

    KYK YURT YEDEK SIRASI NE ZAMAN GELİR?

    Asil kayıt hakkı bulunan öğrenciler KYK yurt kayıt işlemlerini 9 Eylül Cuam günü saat 23:00'e kadar gerçekleştirecekler. KYK yurt kayıtlarının tamamlanmasının ardından boş kontenjanlar netlik kazanacak. Yedek sırada olan öğrencilere sırayla kayıt hakkı tanınanacak.
  • KYK yurt yedek başvuru tarihleri: GSB ile 2022-2023 KYK yurt yedek sırası ne zaman gelir ve nasıl öğrenilir?

    KYK YURT YEDEK BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

    KYK yurt yedek başvuru tarihleri hakkında henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. GSB ve Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun KYK yurt yedek başvuru tarihleri ve sonuçları hakkında açıklama yapması bekleniyor.
  • KYK yurt yedek başvuru tarihleri: GSB ile 2022-2023 KYK yurt yedek sırası ne zaman gelir ve nasıl öğrenilir?

    KYK YEDEK SIRASI NASIL ÖĞRENİLİR?

    KYK yedek sırası sorgulaması, GSB'nin sonuç ekranı üzerinden gerçekleştiriliyor. KYK yedek alım sonuçları http://sonuc.gsb.gov.tr internet adresinden takip edilebimektedir.
  • KYK yurt yedek başvuru tarihleri: GSB ile 2022-2023 KYK yurt yedek sırası ne zaman gelir ve nasıl öğrenilir?

    YURDA YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER MİSAFİR EDİLECEK!

    İlk aşamada herhangi bir yurda yerleşemeyen öğrenciler, misafir öğrenci olarak GSB yurtlarında konaklayabilecekler.

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