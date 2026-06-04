Kylie Jenner'ın Karayipler tatili

Jenner, aslında bu tatilde sadece asistanıyla birlikte değil. Realite şov yıldızı ve kozmetik girişimcisinin bu hafta başında Instagram'da yaptığı paylaşımda, hem arkadaşlarını, hem de Travis Scott'tan olan iki çocuğu Stormi'yi (8) ve Aire'ı (4) da yanına aldığı görüldü.