Kylie Jenner'ın Karayipler tatili
Ünlü realite şov yıldızı ve güzellik imparatoriçesi Kylie Jenner, kız arkadaşları ve çocuklarıyla birlikte, Turks ve Caicos Adaları'nda tatil yapıyor
Kylie Jenner, Karayipler'deki deniz aşırı Britanya toprağı Turks ve Caicos Adaları'nda tatile çıktı.
Tatilde, milyarder kozmetik girişimcisine, asistanı ve aynı zamanda arkadaşı olan Maguire eşlik ederken görüldü.
Kız kıza tatilin tadını çıkaran ikili, plajda güneşlenip denize girerken objektiflere yansıdı.
Bir ara Jenner, asistanına plajda kendi fotoğraflarını çektirdi.
Jenner, aslında bu tatilde sadece asistanıyla birlikte değil. Realite şov yıldızı ve kozmetik girişimcisinin bu hafta başında Instagram'da yaptığı paylaşımda, hem arkadaşlarını, hem de Travis Scott'tan olan iki çocuğu Stormi'yi (8) ve Aire'ı (4) da yanına aldığı görüldü.
Bir fotoğrafta Jenner ve arkadaşları birlikte özel bir jete binerken görülüyordu. Hepsi de aynı bebek pembesi kadife eşofman takımlarını giymişti.
Jenner, özel jetiyle arkadaşlarını tatile götürdüğünü gösteren paylaşımına, "Kylie'nin yaz tatili!" notunu yazmıştı.
Jenner'a bu tatilde oyuncu sevgilisi Timothee Chalamet eşlik etmedi. İkili, Nisan 2023'ten bu yana birlikte.
Çift, ocak ayında Meksika'nın Los Cabos bölgesinde tatil yapmıştı. Cabo marinasında lüks bir yat gezisinde görüntülenmişlerdi.