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L. Moskova Galatasaray maçı bugün mü? Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova'ya konuk olacak sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında 297. sınavına çıkacak. Peki L. Moskova Galatasaray maçı bugün mü? Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maça dair detaylar...

L. Moskova Galatasaray maçı bugün mü? Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki üçüncü maçında yarın Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımına konuk olacak Galatasaray, Avrupa kupalarında 297. kez sahne alacak.

L. MOSKOVA GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ın deplasmanda Lokomotiv Moskova ile karşılaşacağı maç yarın TSİ 22.00'de başlayacak ve Exxen'den canlı olarak yayınlanacak.

MOSKOVA TEMSİLCİSİ İLE 5. KARŞILAŞMA

Galatasaray, tarihinde Lokomotiv Moskova ile 5. kez karşı karşıya gelecek.

Daha önce 2 kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eşleşen iki takım, ikişer galibiyet ve yenilgi yaşadı.

İki ekip arasındaki rekabette, Galatasaray 6 gol atarken Lokomotiv Moskova 4 kez fileleri havalandırdı.

Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupaları tarihinde Rus takımlarıyla toplamda 10 kez karşılaştı. Galatasaray, Lokomotiv Moskova'nın yanı sıra CSKA Moskova, Torpedo Moskova ve Spartak Moskova ile yaptığı maçlarda ikişer galibiyet ve beraberlik ile 6 yenilgi gördü.

Galatasaray, attığı 10 gole karşılık kalesindeki 17 gole engel olamadı.

MÜZESİNDE 2 KUPAYA SAHİP

Türkiye'nin Avrupa arenasındaki en başarılı ve tecrübeli futbol takımı Galatasaray, iki kez kupa kazanma başarısı gösterdi.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa'da ilk kupasına mevcut teknik direktörü Fatih Terim yönetiminde 1999-2000 sezonunda ulaştı. Galatasaray, finalde Arsenal'ı saf dışı bırakarak UEFA Kupası'nı müzesine götürdü.

Galatasaray, 2000 yılında ise Rumen teknik adam Mircea Lucescu yönetiminde Real Madrid'e üstünlük kurarak UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu.

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