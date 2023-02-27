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L Tipi Cezaevi Nedir?

Türkiye’de toplamda 384 adet cezaevi bulunmaktadır. Cezaevleri çeşitlerine ve özelliklerine bağlı olarak çeşitlilik göstermektedir. L tipi cezaevlerinin geniş kapasiteli cezaevleri olduğu bilinmektedir. Aynı zamanda bu cezaevlerinin yüksek güvenlikli cezaevi tiplerinden biri olduğu da gözlemlenmektedir. Büyük şehirlerde bulunmakta olan eski hapishanelerin yerine kapalı infaz kurumu olarak da bilinmektedir. Türkiye’de toplamda 22 adet L tipi cezaevi bulunmaktadır.

L tipi cezaevi teknik ve kapasite açısından geliştirilmiş olan donanımlı cezaevlerinden bir tanesidir. Yalnızca büyük şehirlerde bulunmakta olan bir cezaevidir. Cezaevinin girişleri belirli saatler ile ayarlanmıştır. Bunun yanı sıra kamera sisteminin de mevcut olduğu bilinmektedir. Mahkumların yakınları ile yaptıkları görüş günleri ve saatleri ise idare tarafından yapılmaktadır.

Telefon kullanımı yasaktır. Sadece belirli günlerde cezaevinden bulunmakta olan ankesörlü telefon aracılığı ile arama yapılabilmektedir. Bunun dışında bir arama yapılması yasaktır. Delici ve kesici aletlerin bulundurulmasının da kesinlikle yasak olduğu bilinmektedir.

Bu cezaevlerinde 3 ve 4 kişilik oda ve 40 adet tek kişilik oda düzeni bulunmaktadır. Bireysel oda olarak adlandırılmakta olan hücrelerin ise 10 metrekare olduğu bilinmektedir.

L Tipi Cezaevinde Kimler Yatar?

Her cezaevinin farklı özellikleri bulunmaktadır. Bazı cezaevlerinin kapasitesi daha büyük olabilmekte, bazılarının ise güvenliği üst düzey olabilmektedir. Aynı zamanda cezaevlerine giren kişiler suçları bakımından da ayrı cezaevlerine gönderilmektedir. Bundan dolayı da her cezaevine farklı isimler verilmektedir. Böylelikle daha kolay bir şekilde ayırt gerçekleştirilebilmektedir. Sıkça merak edilen cezaevlerinden biri de L tipi cezaevidir. L tipi cezaevinde kimler yatar sorusuna ise şu şekilde cevap verilebilmektedir:

Terör suçuna karışmış, teröre yardım eden mahkumlar

Cinsel taciz ve tecavüz suçuna karışmış olanlar

Bebek ve çocuklara yönelik taciz suçuna karışmış olanlar

Ağır cezalara karışmış yabancı ülke vatandaşları

L Tipi Cezaevi Hangi Suçları Kapsar?

Türkiye’de aktif durumda olan 22 adet L tipi cezaevi bulunmakta olduğu bilinmektedir. Kapalı bir cezaevidir ve genellikle birden fazla suç işlemiş olan kişiler veya çok kapsamlı bir suç işlemiş olan kişiler bu cezaevlerine gönderilmektedir. Terör suçları, taciz ve tecavüz suçluları, bebek ve çocuk tecavüz suçluları bu cezaevlerinde bulunmaktadır. L tipi cezaevi hangi suçları kapsar sorusuna genel olarak bu şekilde cevap verilebilmektedir.

L Tipi Cezaevine Hangi Suçtan Girerler?

Terör ve tecavüz zanlıları bu tip cezaevinde kalmaktadır. Bundan dolayı da cezaevlerinin belirli kuralları bulunmaktadır. Genellikle bu cezaevine girmiş olan kişilerin terör suçlusu ve tecavüz suçlusu olduğu ya da organize suça ortaklık ettiği söylenebilmektedir. Terör üyeleri, teröre yardım ve yataklık yapanlar, terör suçu işlemiş olanlar, bu suçlara yardım ve yataklık yapanlar, cinayet, tecavüz, taciz suçluları genel olarak bu cezaevinde yatmaktadır. Cezaevinin yüksek güvenliği bulunmaktadır ve kurallara uymayan kişiler için belirlenmiş olan ceza sistemleri bulunmaktadır.