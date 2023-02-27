L Tipi Cezaevi Nedir?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem L Tipi Cezaevi Nedir? L Tipi Cezaevinde Kimler Yatar, Hangi Suçları Kapsar?
ABONE OL

L tipi cezaevi nedir? L tipi cezaevinde kimler yatar, hangi suçları kapsar?

Cezaevi mahkumların bulunmakta olduğu alanlara verilmekte olan isimdir. Halk arasında hapishane olarak da bilinmektedir. Cezaevleri çeşitli nedenlerden dolayı farklı şekillerde isimlendirilmektedir. Her cezaevinin farklı özellikleri bulunmakta ve cezaevine giren suçluların işledikleri suçlar değişim göstermektedir. Bundan dolayı da cezaevleri farklı harfler ile isimlendirilmektedir. Bazı cezaevlerine hafif suçlu bireyler girmekte iken bazılarına ise ağır suçlu olanlar girmektedir.

L Tipi Cezaevi Nedir? L Tipi Cezaevinde Kimler Yatar, Hangi Suçları Kapsar?
HABERTURK.COM

L Tipi Cezaevi Nedir?

Türkiye’de toplamda 384 adet cezaevi bulunmaktadır. Cezaevleri çeşitlerine ve özelliklerine bağlı olarak çeşitlilik göstermektedir. L tipi cezaevlerinin geniş kapasiteli cezaevleri olduğu bilinmektedir. Aynı zamanda bu cezaevlerinin yüksek güvenlikli cezaevi tiplerinden biri olduğu da gözlemlenmektedir. Büyük şehirlerde bulunmakta olan eski hapishanelerin yerine kapalı infaz kurumu olarak da bilinmektedir. Türkiye’de toplamda 22 adet L tipi cezaevi bulunmaktadır.

L tipi cezaevi teknik ve kapasite açısından geliştirilmiş olan donanımlı cezaevlerinden bir tanesidir. Yalnızca büyük şehirlerde bulunmakta olan bir cezaevidir. Cezaevinin girişleri belirli saatler ile ayarlanmıştır. Bunun yanı sıra kamera sisteminin de mevcut olduğu bilinmektedir. Mahkumların yakınları ile yaptıkları görüş günleri ve saatleri ise idare tarafından yapılmaktadır.

Telefon kullanımı yasaktır. Sadece belirli günlerde cezaevinden bulunmakta olan ankesörlü telefon aracılığı ile arama yapılabilmektedir. Bunun dışında bir arama yapılması yasaktır. Delici ve kesici aletlerin bulundurulmasının da kesinlikle yasak olduğu bilinmektedir.

Bu cezaevlerinde 3 ve 4 kişilik oda ve 40 adet tek kişilik oda düzeni bulunmaktadır. Bireysel oda olarak adlandırılmakta olan hücrelerin ise 10 metrekare olduğu bilinmektedir.

L Tipi Cezaevinde Kimler Yatar?

Her cezaevinin farklı özellikleri bulunmaktadır. Bazı cezaevlerinin kapasitesi daha büyük olabilmekte, bazılarının ise güvenliği üst düzey olabilmektedir. Aynı zamanda cezaevlerine giren kişiler suçları bakımından da ayrı cezaevlerine gönderilmektedir. Bundan dolayı da her cezaevine farklı isimler verilmektedir. Böylelikle daha kolay bir şekilde ayırt gerçekleştirilebilmektedir. Sıkça merak edilen cezaevlerinden biri de L tipi cezaevidir. L tipi cezaevinde kimler yatar sorusuna ise şu şekilde cevap verilebilmektedir:

  • Terör suçuna karışmış, teröre yardım eden mahkumlar
  • Cinsel taciz ve tecavüz suçuna karışmış olanlar
  • Bebek ve çocuklara yönelik taciz suçuna karışmış olanlar
  • Ağır cezalara karışmış yabancı ülke vatandaşları

L Tipi Cezaevi Hangi Suçları Kapsar?

Türkiye’de aktif durumda olan 22 adet L tipi cezaevi bulunmakta olduğu bilinmektedir. Kapalı bir cezaevidir ve genellikle birden fazla suç işlemiş olan kişiler veya çok kapsamlı bir suç işlemiş olan kişiler bu cezaevlerine gönderilmektedir. Terör suçları, taciz ve tecavüz suçluları, bebek ve çocuk tecavüz suçluları bu cezaevlerinde bulunmaktadır. L tipi cezaevi hangi suçları kapsar sorusuna genel olarak bu şekilde cevap verilebilmektedir.

L Tipi Cezaevine Hangi Suçtan Girerler?

Terör ve tecavüz zanlıları bu tip cezaevinde kalmaktadır. Bundan dolayı da cezaevlerinin belirli kuralları bulunmaktadır. Genellikle bu cezaevine girmiş olan kişilerin terör suçlusu ve tecavüz suçlusu olduğu ya da organize suça ortaklık ettiği söylenebilmektedir. Terör üyeleri, teröre yardım ve yataklık yapanlar, terör suçu işlemiş olanlar, bu suçlara yardım ve yataklık yapanlar, cinayet, tecavüz, taciz suçluları genel olarak bu cezaevinde yatmaktadır. Cezaevinin yüksek güvenliği bulunmaktadır ve kurallara uymayan kişiler için belirlenmiş olan ceza sistemleri bulunmaktadır.

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Adalet Bakanlığı'ndan fahiş fiyat için yeni düzenlenme - Güncel son dakika haberler
GÜNDEM Adalet Bakanlığı'ndan fahiş fiyat için yeni ...
Gaziantep'in 2 ilçesinde hasarlı binaların yıkımı sürüyor
GÜNDEM Gaziantep'in 2 ilçesinde hasarlı binaların yıkımı ...
Kurban Bayramı ne zaman? Diyanet Takvimi 2023 Kurban Bayramı tarihi
GÜNDEM Kurban Bayramı ne zaman?
Edirne'de kız öğrenci, okulda 5 öğrenciyi bıçakladı - Haberler
GÜNDEM Edirne'de kız öğrenci, okulda 5 öğrenciyi bıçakladı
Dış ticaret istatistikleri-Ocak 2023
GÜNDEM Dış ticaret istatistikleri-Ocak 2023
Vali Yerlikaya'dan İstanbul'a gelen depremzedelere yönelik yardımlara ilişkin açıklama
GÜNDEM Vali Yerlikaya'dan yardım açıklaması
ADANA DİRİ FAY HATTI HARİTASI 2023| Prof. Dr. Naci Görür'den Adana deprem uyarısı! Adana deprem riski olan ilçeler listesi
GÜNDEM Naci Görür'den Adana uyarısı! İşte Adana deprem risk ...
İstanbul'da turistleri dolandıran "tırnakçı çete" çökertildi - Güncel öne çıkan haberler
GÜNDEM İstanbul'da turistleri dolandıran "tırnakçı çete" ...
Depremin ardından Malatya'dan ilk görüntüler!
GÜNDEM Depremin ardından Malatya'dan yeni görüntüler!
Malatya deprem son dakika | 5.6'lık Malatya depremi ne anlatıyor? "Bilinmeyen bir fay hattıydı!" - Son dakika haberleri
GÜNDEM 5.6'lık Malatya depremi ne anlatıyor? "Bilinmeyen bir ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.