Netflix'in her sezonu ayrı bir heyecana sahne olan ve 5. sezonuyla yeniden izleyicilerinin karşısına çıkan dizisi La Casa De Papel'den beklenen haber geldi. Dünyanın dört bir yanında milyonlarca hayranı olan dizinin son kısım tarihi açıklandı. İşte merakla beklenen o tarihler...

LA CASA DE PAPEL 5. SEZON 2. KISIM NE ZAMAN?

Profesör olarak tanıdığımız Mario Urbaneja'nın başrolünde olduğu La Casa De Papel'in yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Dizinin 5. sezonu ile final yapacağı öğrenildi. İşte dizinin finali olan 5. sezon 2. kısım tarihi...

— Netflix Türkiye (@netflixturkiye) May 24, 2021

Netflix'in önceki açıklaması...

— Netflix Türkiye (@netflixturkiye) May 14, 2021

LA CASA DE PAPEL OYUNCULARI