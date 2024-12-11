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        Haberler Spor Basketbol Şampiyonlar Ligi La Laguna Tenerife: 85 - Karşıyaka: 82 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        La Laguna Tenerife: 85 - Karşıyaka: 82 | MAÇ SONUCU

        Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. maçında Karşıyaka, İspanya'nın La Laguna Tenerife takımına deplasmanda 85-82 yenildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 01:11 Güncelleme: 11.12.2024 - 01:11
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        Karşıyaka deplasmanda mağlup!
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        Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. maçında deplasmanda İspanyol ekibi La Laguna Tenerife'ye 85-82 mağlup oldu.

        Santiago Martin Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreği i 25-17 önde kapatan ev sahibi ekip, soyunma odasına da 46-40 önde girdi. İkinci yarıda farkı açan La Laguna Tenerife, final periyoduna 13 sayılık üstünlükle girmeyi başardı: 68-55. Son çeyrekte Karşıyaka, Errick McCollum'la farkı eritse de İspanya ekibi sahadan 85-82'lik skorla galip ayrıldı.

        Karşıyaka, grupta ikinci kez yenildi. La Laguna Tenerife ise 5. maçında da galibiyetle ayrıldı.

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