Lale Belkıs: Vasiyetimi hazırladım

"İKİ KEZ DÜŞÜK YAPTIM"



10 kez kürtaj olduğuna dair çıkan iddiaları yalanlayan Lale Belkıs, şöye konuştu: Anne olmayı düşünmedim değil. Anne olmak çok önemli bir şey. Çalışıyordum, hiç kimseden destek görmedim. Para kazanmak için çalışmam gerekiyordu. Anne olmak için vaktim olmadı. Yalçın (Otağ) ile evliliğimdem iki kez düşük yaptım. '10 tane kürtaj oldu' diye haberler çıktı ama gerçek değil. Evlat edinmedim ama şu an birisine bakıyorum. 15 yaşından beri her ihtiyacıyla ilgililendiğim bir çocuğum var.