Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Lamia İsminin Anlamı Nedir? Lamia İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

        Lamia isminin anlamı nedir? Lamia ismi ne demek, ne anlama gelir?

        İsimlerin çeşitli birçok anlamı bulunabilir. Her ismin daha önce hiç duymadığımız bir anlamı olabileceği gibi, farklı bir dil kökeni de olabilir. Bir ismin anlamı hakkında bilgi sahibi olmak, hiç tahmin etmeyeceğiniz bir anda işinizi kolaylaştırabilir. Örneğin, Lamia adının anlamı hakkında bilgi sahibi misiniz? Lamia ismi farklı anlamları taşımaktadır.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2023 - 16:15 Güncelleme: 18.11.2023 - 16:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Lamia isminin anlamı nedir?
        ABONE OL
        ABONE OL

        İsimlerin anlamı ve kökeni, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Ebeveyn adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyulan bir adın anlamı da merak edip araştırılabilir. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilinmesi gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Lamia isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

        LAMİA ADININ ANLAMI NEDİR?

        Lamia ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Lamia adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Lamia isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

        REKLAM

        LAMİA İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

        TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, “Lamia ismi ne demek ve ne anlama gelir?” sorusunun cevabı şu şekildedir;

        • Parlak, parıldayan, parlayan.
        • Yunan mitolojisinde Libya kraliçesi veya prensesidir. Aynı zamanda Zeus’un sevgililerinden biridir.
        • Cenneti gören.

        LAMİA ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

        Lamia ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Lamia adını koymak caizdir.

        LAMİA İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

        • Türkiye'de Lamia ismini kullanan 3.195 kişi bulunmaktadır.
        • İstanbul'da Lamia ismini kullanan 475 kişi bulunmaktadır.
        • Ankara'da Lamia ismini kullanan 99 kişi bulunmaktadır.
        • İzmir'de Lamia ismini kullanan 160 kişi bulunmaktadır.

        LAMİA İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

        Lamia adındakiler tam bir iş koliktirler. Enerjileri hiç bitmez. Uykuyla hiç işler yoktur. Oldukça sağlıklıdırlar. Evcimen insanlardır. Ev hayatını çok severler. Maddi durumlarına çok dikkat ederler. Hesapçı insanlardır.

        Koray isminin anlamı nedir?
        Koray isminin anlamı nedir?
        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya dönüşü önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya dönüşü önemli açıklamalar
        Adana'da şoke eden görüntüler sonrası Valilik'ten açıklama
        Adana'da şoke eden görüntüler sonrası Valilik'ten açıklama
        Berlin'de dev randevu! Montella'nın 11'i
        Berlin'de dev randevu! Montella'nın 11'i
        Aşk dedikodusu cinayetle bitti!
        Aşk dedikodusu cinayetle bitti!
        Okan Buruk'un kare ası!
        Okan Buruk'un kare ası!
        Bin Ladin'in mektubu ABD'yi sarstı
        Bin Ladin'in mektubu ABD'yi sarstı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Berlin ziyareti Avrupa basınında
        Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Berlin ziyareti Avrupa basınında
        "Olay var toplanın!" diye aradı! 'Omuz atın' kavgasında 15 kurşun!
        "Olay var toplanın!" diye aradı! 'Omuz atın' kavgasında 15 kurşun!
        Uğurcan'a dev talip!
        Uğurcan'a dev talip!
        Gündemdeki Eurofighter hakkında tüm bilinenler
        Gündemdeki Eurofighter hakkında tüm bilinenler
        Diş tedavisine gitmiş hayatını kaybetmişti! Flaş gelişme!
        Diş tedavisine gitmiş hayatını kaybetmişti! Flaş gelişme!
        Saç dökülmesinde ne zaman doktora gidilmeli? Hindistan cevizi yağı faydalı mı?
        Saç dökülmesinde ne zaman doktora gidilmeli? Hindistan cevizi yağı faydalı mı?
        Elektrikli otomobillerde ÖTV değişikliği
        Elektrikli otomobillerde ÖTV değişikliği
        Mide ağrısı sandı, aortunda yırtık çıktı
        Mide ağrısı sandı, aortunda yırtık çıktı
        Antisemitik içerikler başını yaktı!
        Antisemitik içerikler başını yaktı!
        Mehmet Topal'dan İsmail Yüksek ve Arda Güler yorumu
        Mehmet Topal'dan İsmail Yüksek ve Arda Güler yorumu
        Mega kentte Saat: 06.00'da başladı! 110 km hızla esecek!
        Mega kentte Saat: 06.00'da başladı! 110 km hızla esecek!
        Emekli aylığı nasıl hesaplanır?
        Emekli aylığı nasıl hesaplanır?
        45 yıl sonra yeniden Kırgız topraklarında
        45 yıl sonra yeniden Kırgız topraklarında
        Merkez: Şirketler de bankalar da taş gibi
        Merkez: Şirketler de bankalar da taş gibi