Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Lamine Yamal'dan Barcelona'ya kötü haber!

        Lamine Yamal'dan Barcelona'ya kötü haber!

        İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, Lamine Yamal'ın sakatlandığını ve sezonu kapattığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Nisan 2026 - 16:38 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yamal'dan Barcelona'ya kötü haber!

        İspanya Birinci Futbol Ligi (LaLiga) takımlarından Barcelona, Lamine Yamal'ın sakatlığı nedeniyle sezonun geri kalanında forma giyemeyeceğini duyurdu.

        Kulübün açıklamasında, "Bugün yapılan testler, Lamine Yamal'ın sol bacağında arka adale sakatlığı olduğunu doğruladı. Sezonun geri kalanını kaçıracak ancak 2026 Dünya Kupası'na kadar hazır olması bekleniyor." ifadeleri kullanıldı.

        Bu sezon tüm kulvarlarda 45 maçta forma giyen 18 yaşındaki Yamal, 24 gol attı.​​​​​​​

        Barcelona'nın 82 puanla zirvede yer aldığı LaLiga'da sezon 6 hafta sonra tamamlanacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Arkadaşını pompalı tüfekle vurarak öldürdü

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde iki arkadaş arasında çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklarla bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklarla bir araya geldi
        TBMM'de 23 Nisan özel oturumu
        TBMM'de 23 Nisan özel oturumu
        Trump: Hürmüz'e mayın döşeyen gemiler vurulacak
        Trump: Hürmüz'e mayın döşeyen gemiler vurulacak
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        23 Nisan kutlu olsun!
        23 Nisan kutlu olsun!
        Yusuf Tekin Anıtkabir'de
        Yusuf Tekin Anıtkabir'de
        F.Bahçe’den TFF'ye Osimhen başvurusu!
        F.Bahçe’den TFF'ye Osimhen başvurusu!
        "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun"
        "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun"
        Aslantepe'de temel atıldı!
        Aslantepe'de temel atıldı!
        Çiftçi okullarda alınacak önlemleri açıkladı
        Çiftçi okullarda alınacak önlemleri açıkladı
        G.Saray'dan çok sert Yasin Kol tepkisi!
        G.Saray'dan çok sert Yasin Kol tepkisi!
        Fenerbahçe'den Galatasaray'a yanıt!
        Fenerbahçe'den Galatasaray'a yanıt!
        Ferdi Atuner'e veda
        Ferdi Atuner'e veda
        Arda Güler'den kötü haber!
        Arda Güler'den kötü haber!
        Doğum izninde ne değişti?
        Doğum izninde ne değişti?
        Dünya Kupası için İran yerine İtalya önerisi!
        Dünya Kupası için İran yerine İtalya önerisi!
        Uzaydan gelen 72 saniyelik sır!
        Uzaydan gelen 72 saniyelik sır!
        Yeni hobi bahçesi düzenlemesi: Üretiyorsan kal, rant içinse git
        Yeni hobi bahçesi düzenlemesi: Üretiyorsan kal, rant içinse git
        Eski eşine göndermede bulundu
        Eski eşine göndermede bulundu
        Kansere yakalandı
        Kansere yakalandı