Lapseki'de 40 köye su tankeri

Lapseki Kaymakamlığı'ndan 40 köye su tankeri
Çanakkale'nin Lapseki Kaymakamlığı tarafından 40 köye 3 ton kapasiteli su tankeri verildi
Giriş: 09 Mayıs 2026 - 11:01
Lapseki Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından 40 köye 3 ton kapasiteli su tankeri verildi.
Lapseki Kaymakamı Cafer Ekinci ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Üyesi Halil Özer, su tankerlerinin teslim töreninde birer konuşma yaptı.
Konuşmaların ardından su tankerleri köy muhtarlarına teslim edildi.
