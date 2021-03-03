Lara, "Spor yapıyorum. Bisiklete biniyorum, pilates yapıyorum. Çok zayıfladım. Dudağım ve burnumda hiçbir şey yok. Yanaklarımda da hiçbir şey yok. Hatta şimdi bir klinik arıyorum. Dudaklarımı küçülttürmek istiyorum." demişti.

Almanya’da çok büyük bir trafik kazası geçirdiğini söyleyen şarkıcı, "Göz kapağım estetikle yapıştırıldı." ifadelerini kullanmıştı.