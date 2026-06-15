Lastik fiyatları için artış uyarısı! Prometeon CEO'su Gökçe Şenocak açıkladı

HT Spor'un otomotiv sektörü ve motor sporlarını buluşturan programı 'OtoSpor' yeni bölümü ile ekrana geldi.

Programın bu haftaki bölümünde Prometeon Geniş Avrupa Bölge CEO'su Gökçe Şenocak, taşımacılık maliyetlerinden lojistik verimliliğine kadar birçok alanda kritik rol oynayan ticari araç lastik sektöründeki gelişmeleri değerlendirdi.

Jeopolitik gelişmelerin üretim maliyetleri üzerindeki baskıyı artırdığını belirten Şenocak, bunun uzun vadede fiyatlara yansımasının kaçınılmaz olacağı uyarısında bulundu.

Şenocak ayrıca, Avrupa merkezli üreticilerin Çin'den gelen rekabet karşısında yeni stratejiler geliştirdiğini ve sektörün önümüzdeki dönemde önemli bir dönüşüm sürecinden geçeceğini de vurguladı.

REKLAM

Programın test köşesinde ise, Yiğitcan Yıldız ve HT Spor Dijital Yayınlar Müdürü İnanç Ergülen, Seat'ın makyajlanan kompakt SUV modeli Arona'yı test sürüşüne çıkardı.

OtoSpor, her Salı saat 10.00'da HT Spor ekranlarında otomotiv ve motor sporlarındaki en son gelişmeleri ekrana taşıyor.