Lastik fiyatları için artış uyarısı! Prometeon CEO'su Gökçe Şenocak açıkladı
Otomotiv sektörü ve motorsporlarını buluşturan 'OtoSpor', yeni bölümü ile ekrana geldi. Yiğitcan Yıldız'ın sunumuyla gerçekleşen programın yeni bölümünde, Prometeon Geniş Avrupa Bölge CEO'su Gökçe Şenocak konuk oldu. Jeopolitik gelişmelerin üretim maliyetleri üzerindeki baskıyı artırdığını belirten Şenocak, canlı yayında yaptığı açıklamada bunun uzun vadede fiyatlara yansımasının kaçınılmaz olacağı uyarısında bulundu. OtoSpor, her Salı saat 10.00'da HT Spor ekranlarında otomotiv ve motor sporlarındaki en son gelişmeleri ekrana taşıyor...
HT Spor'un otomotiv sektörü ve motor sporlarını buluşturan programı 'OtoSpor' yeni bölümü ile ekrana geldi.
Programın bu haftaki bölümünde Prometeon Geniş Avrupa Bölge CEO'su Gökçe Şenocak, taşımacılık maliyetlerinden lojistik verimliliğine kadar birçok alanda kritik rol oynayan ticari araç lastik sektöründeki gelişmeleri değerlendirdi.
Jeopolitik gelişmelerin üretim maliyetleri üzerindeki baskıyı artırdığını belirten Şenocak, bunun uzun vadede fiyatlara yansımasının kaçınılmaz olacağı uyarısında bulundu.
Şenocak ayrıca, Avrupa merkezli üreticilerin Çin'den gelen rekabet karşısında yeni stratejiler geliştirdiğini ve sektörün önümüzdeki dönemde önemli bir dönüşüm sürecinden geçeceğini de vurguladı.
Programın test köşesinde ise, Yiğitcan Yıldız ve HT Spor Dijital Yayınlar Müdürü İnanç Ergülen, Seat'ın makyajlanan kompakt SUV modeli Arona'yı test sürüşüne çıkardı.
OtoSpor, her Salı saat 10.00'da HT Spor ekranlarında otomotiv ve motor sporlarındaki en son gelişmeleri ekrana taşıyor.