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Haberler Gündem Eğitim Lavabo Açıcı Asit mi Baz mı? Lavabo Açıcı Formülü Nedir ve Nasıl Kullanılır? hteg
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Lavabo açıcı asit mi baz mı?

Genellikle mutfak ve banyolarda yer alan giderler, atık suların tahliye edilmesinde kullanılmakta ve bunlar, zaman içinde içine giren yabancı maddeler nedeniyle tıkanabilmektedir. Tıkandığında hem etrafa kötü bir koku yayan hem de suyun tahliyesinde problemler yaratan bu gider tıkanıkları, bünyesinde bir takım kimyasal unsurlar barındıran lavabo açıcıları kullanarak açılmaktadır. Peki, lavabo açıcı formülü nedir? Lavabo açıcı nedir? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Lavabo Açıcı Asit mi Baz mı? Lavabo Açıcı Formülü Nedir ve Nasıl Kullanılır? hteg
HABERTURK.COM

Saç, yemek artıkları ya da süzülmüş çay posaları gibi atıkların tıkadığı giderlerin açılmasında kullanılan lavabo açıcılarının farklı türleri bulunmaktadır. Peki, lavabo açıcı nasıl kullanılır? Kimyasal bir ürün olan lavabo açıcı asit mi baz mı? İşte, evlerin vazgeçilmezi olan lavabo açıcıları hakkında tüm detaylar…

Lavabo Açıcı Nedir?

Halk arasında lavabo açıcı ya da kostik adıyla bilinen kimyasal bileşiğin adı sodyum hidroksittir. Sabun ve deterjan gibi çeşitli temizlik malzemelerinin üretilmesinde de kullanılan sodyum hidroksit, sıcak su ile etkileşime girdiğinde lavabo açıcı ve gider temizleyici olarak da kullanılmaktadır.

Evlerde en sık kullanılan kimyasal ürünlerden bir tanesi olan sodyum hidroksit ya da bilinen ismiyle lavabo açıcı formülü ise Naoh’tur. İnorganik bir bileşik olan ve üretimi oldukça kolay olan sodyum hidroksit, sodyum katyonları ile hidroksit anyonlarından meydana gelen katı ve beyaz renkli bir madde olarak dikkat çekmektedir.

Lavabo Açıcı Asit mi Baz mı?

Kimyada Ph derecesi 7’den düşük olan, yakıcı ve aşındırıcı gibi özelliklere sahip olan kimyasal maddelere asit; Ph derecesi 7’nin üzerinde olan ve suda çözüldüğünde hidroksit iyonu veren kimyasal maddelere ise baz adı verilmektedir. Peki, lavabo açıcısı asit mi baz mı? Lavabo açıcılar ya da kimya alanında kullanılan adıyla sodyum hidroksit bileşeni, 13.5 Ph değeri ile bazik özellikler gösteren bir maddedir ve kuvvetli bazlar arasında yer almaktadır.

Lavabo Açıcı Nasıl Kullanılır?

Tıkanan lavaboların açılmasında sıklıkla tercih edilen lavabo açıcılar, kimyasal birer ürün oldukları için kullanım aşamasında oldukça dikkatli olunmalıdır. Bu ürünlerin deri ile temas etmemesi için, işlem sırasında eldiven giyilmesi ve işlem esnasında ortaya çıkacak olan koku ya da buharın solunmaması gerekmekte ve lavabo açıcının kullanıldığı alanlarda camların açılması ve ortamın havalandırılması sağlanmalıdır.

Günümüzde lavabo açıcılar sıvı ya da jel, granül ve toz olmak üzere üç farklı şekilde üretilmekte ve bu iki ürünün kullanım şekli bazı noktalarda birbirlerinden ayrılmaktadır. Şimdi gelin, bu üç lavabo açıcı çeşidinin nasıl kullanıldığını hep birlikte inceleyelim:

Toz Lavabo Açıcısı Nasıl Kullanılır?

  • Lavabo açıcıyı kullanmadan önce kaynamış suyun hazır edilmesi gerekmektedir.
  • Lavabo açıcının kimyasal bir ürün olduğu unutulmamalı ve olası tahrişi önlemek için eldiven giyilmelidir.
  • Lavabonun giderine, toz halde bulunan lavabo açıcı dökülür.
  • Gidere dökülen toz lavabo açıcının üzerine, daha önceden hazırlamış olduğumuz kaynar su dökülür.
  • Lavabo açıcının sıcak suyla buluştuğu sırada, ortaya kötü bir koku ve gazdan meydana gelen bir buhar çıkacaktır. Bu koku ve buhar asla solunmamalıdır.
  • İşlem sona erdikten ve lavabo açıldıktan sonra bol suyla lavabo yıkanmalıdır.

Sıvı/Jel Lavabo Açıcı Nasıl Kullanılır?

  • Bu yöntemde toz lavabo açıcının aksine sıcak su hazırlanmasına gerek yoktur.
  • Sıvı ya da jel lavabo açıcısını, ürününüzün arkasında ya da kullanım kılavuzunda yazan miktar kadar tıkalı alana dökün.
  • Açılan lavabonuzu bol suyla yıkayın.

Granül Lavabo Açısı Nasıl Kullanılır?

  • Granül lavabo açıcılar ile toz lavabo açıcıları arasında kullanım şekli açısından bir fark bulunmamaktadır. Toz Lavabo Açıcısı Nasıl Kullanılır başlığı altındaki yönergeleri izleyerek lavabonuzu açabilirsiniz.
Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

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