        Haberler Spor Futbol İtalya Lazio: 1 - Milan: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Lazio: 1 - Milan: 0 | MAÇ SONUCU

        İtalya Serie A'nın 29. haftasında Milan, deplasmanda Lazio'ya 1-0 mağlup oldu. 26. dakikada Gustav Isaksen'in golüne engel olamayarak şampiyonluk yolunda yara alan Milan, 60 puanda kaldı ve 68 puanla lider Inter'in 8 puan gerisine düştü. Lazio ise puanını 40'a çıkardı.

        Giriş: 16.03.2026 - 00:50
        Milan'a Lazio çelmesi!

        İtalya Serie A'nın 29. haftasında Milan, Lazio ile deplasmanda karşılaştı. Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Lazio oldu.

        Lazio'ya galibiyeti getiren golü 26. dakikada Gustav Isaksen attı.

        MİLAN, ŞAMPİYONLUK YOLUNDA YARA ALDI

        Bu sonucun ardından Milan, 60 puanda kaldı ve 68 puanla zirvede yer alan Inter'le arasındaki puan farkı 8'e çıktı. Lazio ise 40 puana yükseldi.

        İtalya Serie A'nın bir sonraki maçında Milan, Torino'yu ağırlayacak. Lazio, Bologna deplasmanına gidecek.

