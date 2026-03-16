Lazio: 1 - Milan: 0 | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 29. haftasında Milan, deplasmanda Lazio'ya 1-0 mağlup oldu. 26. dakikada Gustav Isaksen'in golüne engel olamayarak şampiyonluk yolunda yara alan Milan, 60 puanda kaldı ve 68 puanla lider Inter'in 8 puan gerisine düştü. Lazio ise puanını 40'a çıkardı.
Giriş: 16.03.2026 - 00:50
Lazio'ya galibiyeti getiren golü 26. dakikada Gustav Isaksen attı.
MİLAN, ŞAMPİYONLUK YOLUNDA YARA ALDI
İtalya Serie A'nın bir sonraki maçında Milan, Torino'yu ağırlayacak. Lazio, Bologna deplasmanına gidecek.
