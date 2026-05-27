Lazio'da Maurizio Sarri dönemi bitti!

İtalya Serie A temsilcisi Lazio, teknik direktör Maurizio Sarri ile yolların karşılıklı anlaşılarak ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada resmi belgelerin lig yönetimine iletildiği belirtildi ve deneyimli çalıştırıcı ile ekibine teşekkür edildi.

Sarri yönetiminde Lazio, bu sezon 38 maçta 14 galibiyet, 12 beraberlik ve 12 mağlubiyet alarak 1.42 puan ortalaması tutturdu ve 9. sırada ligi bitirdi.