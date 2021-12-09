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Lazio - Galatasaray maçı CANLI YAYIN

Temsilcimiz Galatasaray, Avrupa Ligi E Grubu 6. ve son hafta maçında deplasmanda İtalya'nın Lazio takımı ile karşılaşıyor. Gruptan çıkmayı daha önce garantileyen sarı-kırmızılılar, rakibi karşısında puan alması durumunda grubu birinci bitirecek ve doğrudan son 16 turuna yükselecek

Lazio - Galatasaray maçı CANLI YAYIN

STAT: Roma Olimpiyat Stadı
HAKEM: Carlos del Cerro Grande (İspanya)
SAAT: 23.00
YAYIN: Exxen

LAZIO: Strakosha, Hysaj, Acerbi, Felipe, Marusic, Basic, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Pedro, Zaccagni, Immobile
TEKNİK DİREKTÖR: Maurizio Sarri

GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Kerem, Feghouli, Babel, Diagne
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

Grubunda çıktığı 5 maçta üç galibiyet ve iki beraberlik alan sarı-kırmızılı takım, 11 puanla namağlup lider durumda bulunuyor. İtalyan ekibi ise iki galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgi sonucunda elde ettiği 8 puanla ikinci sırada yer alıyor. İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk maçı Galatasaray, 1-0 kazanmıştı.

PUAN ALMASI YETİYOR

Galatasaray, rakibi karşısında puan alması durumunda grubu birinci bitirecek ve doğrudan son 16 turuna yükselecek. Sarı-kırmızılı takım, rakibine yenilmesi halinde ise grubu ikinci sırada tamamlayacak.

STATÜ NE DİYOR?

Statü gereği gruptan ilk sırada çıkacak takım, şubat ayında maç yapmayacak ve doğrudan son 16 turuna adını yazdıracak. İkinci olan takım ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. bitiren bir ekiple son 16 turuna kalmak için play-off'ta mücadele edecek.

Puan durumu

Galatasaray'ın namağlup lider durumda bulunduğu E Grubu'nda 6. maçlar öncesi puan durumu şöyle:

Takımlar O G B M A Y Av. Puan
Galatasaray 5 3 2 0 7 3 4 11
Lazio 5 2 2 1 7 3 4 8
Olimpik Marsilya 5 0 4 1 5 7 -2 4
Lokomotiv Moskova 5 0 2 3 2 8 -6 2

300. AVRUPA MAÇI

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 299 müsabakanın 106'sından galibiyetle ayrıldı. 114 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 79 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa arenasında rakip fileleri 400 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 446 gole engel olamadı.

TERİM YÖNETİMİNDE 93. RANDEVU

Sarı-kırmızılı takımın başında önemli başarılara imza atan Terim, Avrupa kupalarındaki tecrübesiyle dikkati çekiyor. Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında 92 karşılaşma oynayan Galatasaray, 37 galibiyet, 21 beraberlik ve 34 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda 127 kez fileleri havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 134 gol gördü.

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